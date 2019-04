Jennifer Lopez vorbește despre momentul în care a realizat că Alex Rodriguez este „The One”

Artista în vârstă de 49 de ani a fost prezentă în studiourile SiriusXM și a vorbit deschis despre relația cu Alex Rodriguez.

Întrebată când a știut că vrea să se căsătorească cu Rodriguez, ea a dezvăluit: „Să mă căsătoresc din nou? Sunt foarte sceptică după toate lucrurile prin care am trecut. Probabil că după un an de relație am realizat asta. M-am gândit mult dacă să fac pasul. Îl iubesc, îl plac. Totul a fost perfect, mult prea perfect și mult prea repede”.

Legat de momentul în care Alex a cerut-o în căsătorie (pe 9 martie, pe o plajă din Bahamas), Jennifer a dezvăluit că „Cred că a fost momentul perfect. Amândoi am știut asta”.

Jennifer a mai vorbit și despre ce o determină să considere că Alex este perfect pentru ea. „Este extraordinar să ai cel mai bun prieten și un partener cu care poți construi lucruri și simt că eu și Alex așa suntem. Ne asemănăm mult. A avea pe cineva care te înțelege cu adevărat, care înțelege că muncești mult și că îți place ceea ce muncești – este perfect. Ne iubim mult și facem totul împreună… împreună ne facem mai buni unul pe celălalt”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

