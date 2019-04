Jennifer Lopez vorbește despre infidelitatea lui Alex Rodriguez

După doar trei zile de la anunțul logodnei celor doi, Jose Canseco, un fost jucător de baseball, l-a acuzat pe Alex Rodriguez că a înșelat-o pe Jennifer Lopez cu fosta lui soție: „J.Lo habar n-are că Alex o înșală cu fosta mea soție, Jessica, biata fată nu are nici cea mai mică idee cine este el de fapt', a scris Jose în primul mesaj, după care au urmat alte detalii despre presupusa infidelitate. „Eram lângă ea acum câteva luni când a sunat-o. Alex Rodriguez te provoc la un meci de box oricând vrei. Pot fi supus și testului cu poligraf pentru a dovedi că ceea ce spun despre Alex Rodriguez este adevărat', a continuat Jose.

Având în vedere bucuria de care erau înconjurați Alex și Jennifer la acel moment, cuplul nu a răspuns în niciun fel comentariilor, însă J. Lo a admis într-un interviu recent că nu a fost deloc deranjată de zvonuri: „Nu contează. Știu care este adevărul. Știu cine este el. El știe cine sunt.” La puțin timp după mesajele lui Canseco, fosta lui soție a negat afirmațiile de infidelitate.

Those false accusations Jose is making are not true!I have known Alex for many years and havent even seen him for over 5. I certainly did not sleep with him. I am friendly with both him and Jennifer. As for Jose he can keep playing with his Alien friends‍♀️

— jessicacanseco (@jessicacanseco) 12 martie 2019