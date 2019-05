Jennifer Lopez ne arată rochia de mireasă pe care, probabil, o va purta la nuntă

Se pare că Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au început să-și pună la punct planurile de nuntă. J. Lo și A. Rod s-au logodit la începutul lunii martie, într-un cadru feeric, iar seara trecută, artista a postat o fotografie alături de dansatorii ei și o rochie de mireasă. Tot mai mulți fani cred că rochia este cea pe care Jennifer o va purta în ziua nunții, însă nu exclud posibilitatea de a fi ținuta pentru Met Gala, care se va desfășura în această seară.

Were up to something… See you Monday morning LIVE ON THE PLAZA! @TODAYshow pic.twitter.com/FMg5lGztUo — Jennifer Lopez (@JLo) 5 mai 2019

Jennifer și Alex sunt împreună de doi ani, însă artista a admis că și-a dorit să fie cerută în căsătorie după primul an de relație: „Să mă căsătoresc din nou? Sunt foarte sceptică după toate lucrurile prin care am trecut. Probabil că după un an de relație am realizat asta. M-am gândit mult dacă să fac pasul. Îl iubesc, îl plac. Totul a fost perfect, mult prea perfect și mult prea repede.”

Jennifer a mai vorbit și despre ce o determină să considere că Alex este perfect pentru ea: „Este extraordinar să ai cel mai bun prieten și un partener cu care poți construi lucruri și simt că eu și Alex așa suntem. Ne asemănăm mult. A avea pe cineva care te înțelege cu adevărat, care înțelege că muncești mult și că îți place ceea ce faci – este perfect. Ne iubim mult și facem totul împreună… împreună ne facem mai buni unul pe celălalt'.

Citește și:

Channing Tatum a postat o imagine HOT după ce a pierdut un pariu în fața lui Jessie J

Foto: Twitter, Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK