Cantareata si Alex Rodriguez formeaza un cuplu de doar cateva luni, insa se pare ca cei doi se cunosc deja foarte bine, deoarece Jennifer Lopez are doar cuvinte de lauda la adresa iubitului ei.

In cadrul unui nou interviu, Jennifer Lopez vorbeste despre relatia sa, dar si despre vacanta cuplului in Europa. Ce este cu adevarat impresionant in raspunsurile date de artista este faptul ca aceasta a folosit nu mai putin de 13 complimente la adresa iubitului ei.

Intrebata cum s-a simtit atunci cand Alex Rodriguez a numit-o intr-un interviu una dintre cele mai impresionante si inteligente persoane pe care le-a intalnit, Jennifer a declarat ca si ea simte acelasi lucru despre el.

„Vreau sa spun.. Simt acelasi lucru despre el. El este…Cred ca oamenii vor… in urmatorul an sau viitorul…vor vedea asa cum este el, stii? A jucat baseball, a fost concentrat atat de multi ani. El este, uhm, unul dintre cei mai buni din timpul nostru, insa ca persoana, cred ca vei vedea cine este el de fapt. Este un tata iubitor. Este o fiinta generoasa cu familia sa, cu prietenii sai si cu mine. Ii pasa, este dragut si capabil si responsabil si pur si simplu este cum ti-ai dori sa fie o persoana. Ma simt foarte norocoasa acum, ma bucur de viata, dar ma bucur mai mult pentru oamenii care reusesc sa il vada asa cum este el de fapt.”

Artista a continuat si i-a laudat si cariera, amintind ca are si o diploma in afaceri si detine propria companie.

Avand in vedere toate aceste complimente, nu ne surprinde ca Jennifer Lopez este atat de fericita. Pare ca cei doi se potrivesc din toate punctele de vedere!

Foto: Instagram