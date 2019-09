Jennifer Lawrence și Cooke Maroney s-au căsătorit în secret?

După ce au anunțat în luna februarie faptul că s-au logodit, foarte mulți au speculat faptul că urmează să se căsătorească la puțin timp după ce au făcut anunțul, iar acum aceste zvonuri par să fie adevărate.

Recent, Jennifer Lawrence și logodnicul ei, Cooke Maroney au fost văzuți în New York, în timp ce se plimbau. Cei doi erau însoțiți de către doi bodyguarzi, dar și de un prieten.

Însă, lucrul care atrage atenția este faptul că ei au fost surprinși în timp ce ieșeau dintr-un tribunal din New York. The Post a surprins mai multe imagini cu cei doi ținând câteva acte în mână, lucru care ne-ar putea face să credem că ei s-au căsătorit în secret. Cei doi nu au fost singuri, ci au fost însoțiți și de câțiva prieteni.

Jennifer și Cooke s-au logodit în luna februarie a anului 2019, iar Jennifer a declarat recent că a avut parte și de momente mai tensionate, în legătură cu pregătirile pentru nuntă. Cuplul plănuiește ca luna viitoare să organizeze o petrecere mai mare de nuntă.

Jennifer a avut parte și de un moment mai trist, și anume faptul că a organizat o petrecere a burlăcițelor, chiar în ultimul moment, însă niciuna dintre prietenele ei nu a putut ajunge. După un an în care a luat o pauză, Jennifer a revenit la cariera ei, spunând faptul că nu s-a simțit prost din acest motiv. „Am fost într-un loc mai bun. Nu am fost nervoasă din cauza asta. Sunt mult prea leneșă să fiu nervoasă.”

Chiar dacă Jennifer a avut o lungă relație cu Nicholas Hoult, mai precis timp de patru ani, ea a dezvăluit faptul că nu se gândea deloc la căsătorie, până să îl întâlnească pe Cooke Maroney. „L-am întâlnit pe Cooke și mi-am dorit să mă căsătoresc cu el. Amândoi ne dorim acest lucru. Vrem să facem asta și el este prietenul meu cel mai bun. Mă simt onorată să devin o Maroney. Este minunat. Îți găsești acea persoană și te gândești că nu o poți lăsa să plece.”

Cu toate că Jennifer a declarat că va lua numele logodnicului ei, ea va rămâne în atenția publicului tot ca Jennifer Lawrence.

Cei doi sunt extrem de relaxați, mai cu seamă că de curând au fost în căutarea unui apartament în Manhattan. „Jennifer și Cooke sunt foarte fericiți, au o relație bazată pe încredere. Ei petrec foarte mult împreună, chiar și în timp ce Jennifer filmează.”

În urmă cu câteva luni, o sursă a declarat pentru ET faptul că cei doi vor să își întemeize și o familie și să facă un copil. „Amândoi își doresc copii și au discutat despre asta. Familiile lor chiar cred că au fost făcuți unul pentru celălalt; familia lui iubește familia ei și invers, așadar toată lumea este entuziasmată. Ei se înțeleg foarte bine și abia așteaptă reuniunile de familie”

Foto: Profimedia

