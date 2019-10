Jennifer Lawrence se va căsători, iar meniul ei de nuntă va fi cu adevărat spectaculos

Jennifer Lawrence și Cooke Maroney se vor căsători sâmbăta aceasta în Rodos, însă locul în care va avea loc ceremonia este cu adevărat special.

Cuplul a invitat aproximativ 150 de persoane, conform TMZ. Cu toate acestea, nu există mai multe detalii cu privire la cum va avea loc evenimentul, invitați, rochia de mireasă sau lista de invitați.

Pe lângă asta, cei doi s-au gândit la un meniu de nuntă cu adevărat special. Printre aperitivele de care ei vor avea partea se numără prăjituri cu cartofi dulci, varză de Bruxelles cu gălbenuș de ou, burtă de porc afumată cu mere murate și gogoși din cod cu crustă de sare. Invitații vor avea de ales dintre două feluri principale: pește prăjit pe lemn cu ierburi aromatice și unt infuzat cu lămâie sau pulpă de vițel cu sos vânătoresc.

Pe lângă aperitive și preparatele principale, invitații vor avea și de unde alege în ceea ce privește deserturile, mai exact ei vor avea budincă de pâine din aluat copt cu ciocolată, caramel sărat și măr proaspăt, frigănele de conopidă cu cremă bourbon și zahăr cu scorțișoară și bezea făcută în casă. Opțiunile de băuturi vor fi bourbon sau gin cu castraveți și lavandă.

Cu toate acestea, Jennifer Lawrence nu a confirmat niciuna dintre acestea, dorind să păstreze misterul, mai cu seamă că nunta va fi destul de restrânsă. Însă, ea a vorbit cu mult timp înainte despre pregătirile pentru nuntă și despre faptul că nu s-a stresat prea mult din această cauză. „Nu am fost nervoasă din cauza asta. Sunt mult prea leneșă să fiu nervoasă. Atunci când am văzut rochia: „am zis oh, asta este rochia pe care trebuie să o aleg”. Când am văzut locația, mi-am spus „avem și locația acum.” Am avut un singur moment mai tensionat când am plâns deoarece mă gândeam că nu vreau să am o petrecere a burlăcițelor, iar în ultimul moment am organizat una.”

Jennifer Lawrence a știut încă din prima clipă în care l-a cunoscut pe Cooke Maroney faptul că vrea să se căsătorească cu el. „L-am întâlnit pe Cooke și mi-am dorit să mă căsătoresc cu el. Amândoi ne dorim acest lucru. Vrem să facem asta și el este prietenul meu cel mai bun. Mă simt onorată să devin o Maroney. Este minunat. Îți găsești acea persoană și te gândești că nu o poți lăsa să plece.”

Foto: Hepta

