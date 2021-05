Jennifer Gates face primele declarații despre divorțul părinților ei, Bill și Melinda Gates

Bill și Melinda Gates au anunțat că divorțează, după 27 de ani de căsnicie.

Jennifer Gates, fiica lor cea mare, a postat pe Instagram o scurtă declarație, prin care le-a cerut urmăritorilor săi să înțeleagă că familia trece prin momente în care are nevoie de intimitate.

„Până acum mulți dintre voi probabil că au aflat deja că părinții mei se despart,” a scris ea. „A fost o perioadă dificilă pentru întreaga noastră familie. Încă învăț cum să-mi susțin cel mai bine propriul proces și propriile emoții, precum și pe cele ale familiei în acest moment, și sunt recunoscătoare pentru spațiul pentru a face acest lucru. Nu voi mai comenta personal nimic în legătură cu separarea, dar să știți că vorbele și sprijinul vostru înseamnă enorm pentru mine.”

În încheiere, Jennifer a mai spus: „Vă mulțumim că ne-ați înțeles dorința de intimitate în timp ce trecem prin următoarele faze ale vieții noastre. Cu dragoste și respect, Jenn xx”.

Bill și Melinda s-au căsătorit în Hawaii, în 1994 şi au împreună trei copii: Jennifer (25 ani), Rory (21 de ani) şi Phoebe (18 ani). Cei doi conduc împreună, din anii 2000, Bill & Melinda Gates Foundation, un nonprofit care luptă împotriva sărăciei, bolilor și inegalității în lume.

Într-o declarație comună, postată pe conturile lor de Twitter, cei doi au explicat decizia luată anul acesta: „După ce ne-am gândit multă vreme şi după ce am încercat totul pentru ca relaţia noastră să meargă mai departe, am decis să punem capăt mariajului nostru. În ultimii 27 de ani, am crescut trei copii incredibili și am construit o fundație care funcționează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viață sănătoasă și productivă. Vom continua să credem în această misiune și vom continua să lucrăm împreună la această fundație, însă nu credem că mai putem crește împreună în relația de cuplu în următoarea fază a vieților noastre. Solicităm respectarea intimităţii noastre şi a familiei noastre în timp ce începem această nouă viață”.

