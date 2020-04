Jennifer Aniston iubește acest remix de pe TikTok după piesa consacrată din Friends

Un utilizator de TikTok pe nume JC Stewart a făcut un remix la piesa tematică din Friends, din genericul celebrului serial, în care și-a imaginat ce ar face celebrii prieteni în perioada de carantină. Jennifer Aniston i-a apreciat foarte mult inițiativa și a repostat postarea fanului.

„Se pare că vom sta în casă timp de un an/ Sau s-ar putea să fie doar o zi, o săptămână, o lună, chiar nu este clar”, a cântat utilizatorul de TikTok în locul versurilor originale ale producției The Rembrandts, cu referire la situația de carantină în care se află acum și Statele Unite.

Conform imaginației lui Stewart, viața de caratină a personajelor din serialul Friends ar include următoarele activități: deschiderea frigiderului de mai multe ori pe zi și vizionarea serialului Tiger King de pe Netflix. Ceea ce nu ar fi foarte diferit de programul obișnuit al celor șase prieteni care au făcut deja istorie în serialul Friends, una dintre cele mai urmărite și iubite producții TV din toate timpurile.

După câteva ore de la postarea remix-ului, Jennifer Aniston, actrița care a jucat-o pe Rachel Green în serialul Friends, a re-postat coverul lui Stewart de pe TikTok pe pagina proprie de Instagram. „Deci Jennifer Anniston m-a postat pe pagina sa de Instagram”, a anunțat Stewart pe Twitter. „Iar în acest moment aș dori să-mi anunț retragerea pentru că am ajuns în vârf”, a glumit acesta, în mod evident flatat de reacția mai mult decât pozitivă a actriței.

So. Jennifer Anniston put me on her Instagram story.

It is at this point that I would like to announce my retirement due to having peaked so unbelievably hard. pic.twitter.com/pdHCrqDIJW

— JC STEWART (@jcstewart) April 28, 2020