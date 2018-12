Jennifer Aniston face dezvăluiri despre conflictul vechi de 20 de ani cu mama ei

Jennifer Aniston, în vârstă de 49 de ani, a vorbit deschis despre conflictul pe care l-a avut timp de 20 de ani cu mama ei, Nancy Dow, care a decedat în 2016. Într-un interviu acordat The Sunday Telegraph actrița a dezvăluit motivul pentru care nu a reușit niciodată să se împace cu aceasta.

„Ea a fost model și ținea mult la aspect și aparențe, și la cum arăta ea și la cum arătam eu. Nu am fost copilul model la care ea spera și acest lucru ne-a influențat pe amândouă”, a dezvăluit actrița.

Coincidență sau nu, în noul ei film, „Dumplin”, Jennifer va interpreta un personaj care pare a fi clona mamei sale. Ea va fi mama unei aspirante la titlul de miss, o femeie obsedată de frumusețe și de aspectul fizic. Până și Aniston recunoaște că regăsește în personajul ei câteva dintre trăsăturile mamei sale. „O mamă mult prea ocupată cu lucrurile care chiar nu contează, mult prea ocupată pentru fiica ei care doar își dorește puțină iubire”.

Nu este prima dată când Aniston vorbește despre relația foarte dificilă cu mama ei. În 2015, într-un interviu acordat The Hollywood Reporter, actrița a dezvăluit că mama ei o critica mereu. „Era o persoană foarte critică. Era foarte exigentă cu mine. Din cauza faptului că ea a fost model, era superbă. Eu nu eram. Eu niciodată nu am fost. Sincer, nu mă gândesc niciodată la mine în acest fel, ceea ce este ok. De asemenea, ea era neiertătoare. Nu făcea niciun compromis, nu uita nicio ceartă”.

Jennifer Aniston a refuzat să mai vorbească cu mama ei după ce aceasta a publicat în 1999 o carte intitulată „From Mother and Daughter to Friends: A Memoir” în care își denigra fiica.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

