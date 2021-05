Jeff Goldblum și familia sa, în imagini inedite

Jeff Goldblum, actorul american în vârstă de 68 de ani cunoscut pentru rolurile din filme ca Musca, dar și Jurassic Park, Independence Day, The Prince of Egypt, Cats & Dogs, The Life Aquatic with Steve Zissou, The Grand Budapest Hotel sau Thor: Ragnarok, dar și din multiple producții TV precum Law & Order și pentru faptul că face parte dintr-un proiect muzical de jazz, Jeff Goldblum and the Mildred Snitzer Orchestra, nu își expune des familia atenției presei.

De data aceasta, însă, Jeff Goldblum și tânăra sa soție, Emilie Livingston, au apărut alături de cei doi copii mergând la cină pentru a celebra Ziua Mamei, și au pozat în fața restaurantului. Cei doi au doi fii, Charlie, în vârstă de 5 ani, și River, de 4 ani. Jeff Goldblum și familia lui au fost fotografiați în exteriorul restaurantului Craig’s din Los Angeles, toți patru arătând impecabil – cunoscut fiind interesul lui Goldblum pentru modă, actorul devenind la un moment dat chiar subiect de meme pentru felul în care a purtat o cămașă Prada de care a fost foarte atașat.

Jeff Goldblum a pozat îmbrăcat într-o jachetă de piele neagră, cu pantaloni negri și o cămașă cu buline albe, în vreme ce soția acestuia, Emilie, a purtat o rochie mini albă cu volane. Presa a raportat imediat ieșirea celor patru, dat fiind că mai ales copiii cuplului apar rar.

Jeff Goldblum a declarat în trecut că nu și-a imaginat că va avea copii și a povestit și despre cum relația cu Emilie Livingston l-a convins de contrariu: „Nu am crezut niciodată că o s-o fac. Nu am fost niciodată preocupat în mod particular de asta, nu mi-am imaginat acest lucru pentru mine – nu am nepoți sau nepoate, nu am văzut o naștere înainte. În căsniciile anterioare au fost câteva discuții ipotetice, dar nu am vorbit niciodată serios. Și am crezut întotdeauna că a fost un lucru bun că nu au fost copii atunci când ne-am despărțit.”, a spus actorul într-un interviu pentru Radio Times în 2019.

„Ne-am gândit la asta vreme de un an, am discutat cu terapeutul meu și am făcut asta împreună. După un an am zis: da, sună bine, hai să ne căsătorim și să facem copii”, a mai declarat Jeff Goldblum.

Foto: Profimedia