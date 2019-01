Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, divorțează după o căsnicie de 25 de ani

„Vrem ca oamenii să știe despre schimbarea din viețile noastre. Așa cum prietenii și familia noastră știu, după o lungă perioadă de explorare a dragostei și o perioadă de separare, am decis să divorțăm și să ne continuăm viețile ca prieteni. Ne simțim foarte norocoși că ne-am întâlnit și suntem recunoscători pentru toți anii în care am fost căsătoriți. Dacă am fi știut că ne vom separa după 25 de ani, am face-o din nou. Am avut o viață atât de frumoasă împreună ca soți, dar ne vedem viitorul la fel de minunat, ca părinți, prieteni, parteneri în proiecte, iar ca individuali, trăind aventuri. Deși etichetarea va fi diferită, rămânem o familie și prieteni foarte buni„, au scris cei doi soți în declarația făcută publică pe Twitter.

Luisa Kroll, editor la Forbes, a răspuns la întrebările celor de la E! News împărțirea banilor și proprietăților pe care aceștia le dețin. „Jeff Bezos valorează mai mult de 136 miliarde de dolari. Este de departe cel mai bogat om din lume. 95% din averea sa este legată de Amazon, ceea ce înseamnă că va scădea sau va crește odată cu afacerea.”

Întrebată dacă MacKenzie va obține o parte din companie, Kroll a declarat „Va primi acțiuni din companie, îmi imaginez. Pentru că, din nou, majoritatea câștigurilor lui Jeff sunt legate de Amazon. Întrebarea ar fi cât de mult va primi? Iar presupunerea mea este că Jeff încă va avea control asupra acțiunilor pe care MacKenzie le primește, diferența este că vor fi pe numele ei. Dacă va primi jumătate din avere, va ocupa locul al cincilea în topul celor mai bogați oameni din lume. Va fi mai bogată decât Mark Zuckerberg în acest moment.”

La puțin timp după anunțul făcut, mai multe publicații au început să scrie despre relația pe care Jeff Bezos ar avea-o cu Lauren Sanchez. Zvonurile nu au fost însă confirmate.

Foto: Hepta

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK