Jean Gavril va deveni tată! Artistul și soția lui au dezvăluit și sexul bebelușului

Jean Gavril va deveni tată pentru prima dată. Artistul și soția lui, Bianca, sunt împreună de nouă ani și s-au căsătorit în 2019. Cei doi au dezvăluit și sexul bebelușului.

Anunțul că Jean Gavril va deveni tată i-a luat prin surprindere pe fanii cântărețului. El și soția lui au vorbit într-un interviu pentru revista Unica despre această nouă etapă din viața lor, fiind și protagoniștii unei ședințe foto, în care se poate observa burtica de gravidă a Biancăi. Aceasta a făcut mărturisiri cu privire la momentul în care a aflat că este însărcinată, menționând că un moment dificil a fost acela în care a fost diagnosticată cu COVID-19 în primul trimestru. „Am avut niște senzații diferite față de cele pe care le am lună de lună, așa că la încurajarea lui Jean am mers împreună la farmacie și am luat niște teste. Când am realizat că într-adevăr sunt două linii mi-au dat lacrimile de fericire! (…) Per total pot spune că este o sarcină ușoară, însă într-adevăr am avut grețuri și lipsă de poftă de mâncare. Un hop destul de mare a fost și infecția cu COVID-19 din primul trimestru de sarcină, care mi-a dat dureri de cap și la propriu și la figurat, însă am trecut cu bine.”

Jean Gavril a vorbit despre cum a primit vestea că va deveni tată și a declarat că a așteptat acest moment. Artistul și partenera lui vor avea o fetiță. „Vestea m-a făcut să trag tare pe toate planurile, mi-a dat un boost de încredere, putere și motivație. Până la urmă urmează să fiu tată și trebuie să fiu productiv. M-am gândit la cum voi putea să îmi exprim sentimentele și în muzică și încă lucrez la treaba asta însă sunt sigur că o să iasă o piesă extraordinară”, a spus Jean Gavril pentru Unica.

Atât Jean Gavril, cât și soția lui, Bianca, au împărtășit pe rețelele de socializare câteva fotografii speciale cu ei. Artistul a făcut public și numele fetiței. „Eu sunt gata să fiu lovit din plin, iar noi abia așteptăm să te cunoaștem, Eva”, a scris Jean Gavril pe Instagram.

În ceea ce privește începutul poveștii lor de dragoste, cei doi au mărturisit că inițial au fost prieteni, iar ulterior lucrurile au evoluat între ei. „Am fost amici și eram în același grup de prieteni. Începutul de relație a fost foarte nesigur”, a declarat Jean Gavril în emisiunea Vorbește Lumea de la PRO TV. „Eu nu aveam încredere în el, mi se părea foarte misterios și foarte afectat tot timpul… nu-mi inspira încredere”, a mărturisit Bianca, soția artistului, în aceeași emisiune.

