Jason Momoa povestește despre debutul său în „Game of Thrones”

Jason Momoa a povestit la sfârșitul săptămânii trecute momente din perioada de debut a personajului Khal Drogo din „Game of Thrones”. În fotografia postată, actorul în vârstă de 39 de ani apare într-o dubă, de când se afla alături de prietenul său Brian Andrew Mendoza în Donegal, Irlanda, în pauza de filmare a serialului.

„Îmi este dor de casă. Mă uitam prin telefon și am găsit poza asta. O parcare destul de liniștită în afara drumului din Donegal. În timp ce filmam „Game of Thrones” am avut o mică pauză. Eram prea faliți pentru a zbura acasă așa că am închiriat o dubă din Belfast și am condus prin incredibila Irlanda căutând cea mai bună halbă de Guinness. Atât de multe povești și oameni incredibili. Prețuiesc acea perioadă, momentele simple sunt cele pe care mi le amintesc cel mai mult. Încă mi-e dor de familie. A fost un drum lung și simt că doar ce am început„, le-a povestit Jason fanilor săi.

Starul din „Aquaman” și-a început cariera interpretând rolul salvamarului Jason Ioane din „Baywatch: Hawaii” în perioada 1999-2001. Înainte de rolul din „Game of Thrones” care i-a adus faima, Jason a lucrat în diverse show-uri de televiziune, precum „North Shore”, „Stargate Atlantis” și „The Game”. În viitor, așteptăm să-l admirăm pe Jason Momoa în drama science-fiction „See”, dar și în remake-ul thriller-ului „Cliffhanger”.

