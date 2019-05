Jason Momoa a avut o reacție neașteptată după ce a văzut finalul „Game of Thrones”

Jason Momoa a interpretat rolul lui Khal Drogo în primul sezon din „Game of Thrones”, găsindu-și sfârșitul în același sezon. Jason a dorit să împartă experiența primei reacții a vizionării ultimului episod cu fanii săi, așa că a făcut un live pe Instagram. Scena în care Jon Snow o omoară pe Daenerys Targaryen a fost de nesuportat pentru actor, având în vedere că Mama Dragonilor i-a fost soție personajului său.

Jason Momoa had a very NSFW reaction to Danys death in the ‘Game of Thrones finale

(via prideofgypsies | Instagram)pic.twitter.com/xQbV2TzkwT

