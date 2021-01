Jane Seymour, dezvăluiri despre cele patru divorțuri prin care a trecut și ce a învățat din aceste experiențe

Actrița Jane Seymour, în vârstă de aproape 70 de ani, demonstrează că viața nu se oprește atunci când ești nevoită să treci printr-un divorț, sau chiar patru, în cazul ei.

Jane Seymour a fost căsătorită de patru ori până acum – cu regizorul Michael Attenborough (1971-193), Geoffrey Planer (1977-1978), cu omul de afaceri David Flynn (1981-1992), alături de care are și doi copii – Katherine și Sean – și cu actorul James Keach (1993-2015), alături de care îi are pe gemenii John Stacy și Kristopher Steven, în vârstă de 25 de ani.

Jane Seymour a vorbit într-un interviu pentru revista People despre modul în care a reușit să treacă peste cele patru divorțuri. Actrița a menționat că întreg procesul a fost unul „dureros” și „deprimant.” „Întotdeauna am făcut tot ceea ce am putut mai bine. Mi-am dus copiii peste tot în lume de câte ori lucram, i-am luat cu mine pe platourile de filmare. Am reușit cumva să jonglez. Am fost căsătorită cu bărbați care aveau diferite probleme și niciodată nu am pus eu punct căsniciilor – ei au făcut-o pentru că și-au găsit alte persoane.”

Actrița a mai mărturisit că a ajutat-o foarte mult o lecție pe care a învățat-o de la mama ei, și anume că toată lumea are parte în viață și de astfel de provocări. „Cu cât accepți mai repede, cu atât e mai bine pentru tine și pentru ceilalți. Și atunci când te uiți la tine și în jur și vezi prin ce trec alți oameni, îți dai seama că ce ți se întâmplă nu e atât de grav în comparație cu provocările celorlalți”, a declarat Jane Seymour pentru People.

În anii ’70, Jane Seymour cucerea publicului datorită calităților în actorie, cât și aspectului fizic. La vârsta de 31 de ani a câștigat primul său Glob de Aur pentru rolul din East of Eden. De-a lungul carierei sale, Jane a fost nominalizată de opt ori la Globurile de Aur și de cinci ori la premiile Emmy.

Însă rolul care i-a adus celebritatea a fost cel din serialul Dr. Quinn, în care a jucat din 1993 până în 1998. Apoi, cariera sa a continuat, aceasta fiind distribuită în mai multe filme printre care și The Wedding Crashers, Blind Dating, Wake sau Austenland.

Foto: Profimedia

