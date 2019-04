Jane Fonda povestește despre momentul în care s-a operat de cancer, chiar înainte de Premiile Golden Globes

Jane a povestit, recent, despre experiența sa cu cancerul la sân cu care s-a confruntat în 2010, dezvăluind că i-a fost îndepărtată o celulă canceroasă inclusiv din buza de sus, în ianuarie 2018. Jane le-a explicat celor de la British Vogue că a suferit o mastectomie chiar înainte de Golden Globes, în 2016, unde a fost nominalizată la categoria Best Supporting Actress pentru rolul din „Youth”: „Ies din mașină și am cea mai ciudată rochie albă cu o mulțime de volane, pentru că doar ce am trecut printr-o mastectomie și am fost nevoită să-mi acopăr bandajele”, a spus Jane în legătură cu rochia Yves Saint Laurent pe care a purtat-o la ceremonia din acel an.

Actrița suferă și de osteoporoză, afecțiune ce slăbește mușchii atât de mult încât chiar și o cădere sau o aplecare bruscă poate cauza o fractură.

„Faptul că mă doare corpul atât de tare nu este o surpriză pentru mine, și nu pentru că obișnuiam să mă antrenez foarte mult. Este genetic. Tatăl meu a avut-o, fratele meu la fel. Însă trăim într-o perioadă în care le putem înlocui cu unele noi”, a spus actrița, referindu-se la înlocuirile de șold și genunchi, în cazul ultimei operații glumind: „Doar ce începusem o relație și eram nevoită să pot să stau în genunchi.”

Jane Fonda este recunoscătoare pentru viața pe care o trăiește, mai ales că nu se gândea „că va trăi atât de mult sau că se va simți atât de mulțumită și împăcată cu tot ceea ce a realizat.”

