Jane Fonda, pe covorul rosu la Premiile Emmy 2017, a aratat absolut superb! Actrita in varsta de 79 de ani a considerat ca este ocazia perfecta de a pasi in lumina reflectoarelor cu un nou look – iata imaginile care iti vor dovedi ca poti arata fabulos la orice varsta!

Jane Fonda a ales o rochie lunga fuchsia si bijuterii in valoare de 2.4 milioane de dolari, pentru o aparitie memorabila pe covorul rosu.

In privinta machiajului si a coafurii, Jane Fonda a ales un look natural, insa fabulos: si-a facut breton si si-a adaugat extensii, pentru a crea o coafura cu o coada lunga, eleganta.

