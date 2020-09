Jamila Cuisine a fost diagnosticată cu Covid-19

Geanina Staicu-Avram, cunoscută publicului larg ca Jamila Cuisine și una dintre cele mai apreciate prezențe în mediul virtual datorită rețetelor sale, a fost depistată cu Covid-19. În vârstă de 32 ani, Jamila a povestit întreaga experiență printr-o postare pe pagina de Facebook.

Jamila a mărturisit că a fost precaută și că a purtat întotdeauna masca de protecție și a respectat toate măsurile pentru limitarea răspândirii coronavirusului. „Dragii mei, vreau să împărtășesc cu voi un lucru foarte personal despre care mi-e încă foarte greu să vorbesc. Am fost infectată cu virusul SARS-cov-2, adică am avut COVID-19. Imediat ce am aflat s-a instalat panica. Pentru început nu știam cum de tocmai eu m-am infectat. Am purtat mereu masca și am purtat-o corect, am păstrat distanța socială, nici măcar n-am plecat nicăieri în vacanță anul acesta, tocmai pentru a mă proteja și pentru a-i proteja pe ai mei. Mă simțaem ca într-un vis urât care părea să nu se termine.

A urmat apoi o cursă cu obstacole între telefoane la DSP, controlul zilnic al poliției locale, carantinare pentru soțul și copiii mei, izolare pentru mine. Îmi sărea inima din piept când vedeam pe ecranul telefonului apel de la un număr de fix. Știam că fie e DSP-ul, fie ambulanța. Pe scurt a fost o perioadă extrem de grea pentru mine, iar moralul meu a fost la pământ. Nu am vrut atunci să spun nimănui.”

Ea a mărturisit că îi era teamă să vorbească public despre faptul că s-a infectat cu coronavirus. „Au știut foarte puține persoane pentru că îmi era groază de ceea ce vor crede ceilalți. Văzusem cu ochii mei hate-ul de care au avut parte alte persoane publice când au anunțat același lucru. Am decis să nu fac public lucrul acesta, însă m-am răzgândit și vă voi spune de ce. În primul rând am vrut să fac publică infectarea mea pentru că vreau ca oamenii să înțeleagă că nu e o rușine. Orice se poate infecta, iar virusul nu alege. Nu îi tratați pe bolnavii de Covid ca pe niște ciumați pentru că nu e cazul.

După 14 zile nu mai sunt contagioși, deci nu mai pot infecta alți oameni. Apoi am vrut să spun pentru că am văzut că mulți iau în râs acest virus și că mult mai mulți nici măcar nu cred în el.”

A adăugat faptul că a avut o formă ușoară și a punctat importanța respectării tuturor măsurilor de protecție. „Aș vrea doar să conștientizăm că virusul există, că putem face forme mai ușoare sau mai grave (în cazul nostru au fost ușoare) și că cel mai rău, îi putem infecta și pe cei pe care îi iubim și care pot avea alte boli care le-ar pune în pericol sănătatea. Din fericire, noi nu am infectat pe nimeni altcineva. Este foarte important să ne protejăm și da, să purtăm masca care a devenit cel mai urât obiect în perioada aceasta. Masca purtată corect ne ajută să nu răspândim virusul, deci să nu-i infectăm și pe alții.”

De asemenea, Jamila le-a arătat urmăritorilor și buletinul de analize care demonstrează faptul că testul a ieșit pozitiv, dar și cel refăcut după 14 zile care a fost negativ. „Și pentru că sunt o persoană sinceră, și nu v-am mințit niciodată, aveți și dovada infectării mele, testul care a ieșit pozitiv. În test veți citi „detectabil” adică virusul a fost detectat în organismul meu. În comentarii îl voi pune și pe cel pe care l-am refăcut la 14 zile și care este negativ, adică „nedetectabil.”

Foto: Pagina de Facebook Jamila Cuisine

