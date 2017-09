Jamie Oliver, dezvaluri despre afectiunea care i-a marcat cariera

Poate ca nu te-ai gandit vreodata ca indragitul bucatar britanic Jamie Oliver, care a publicat peste douazeci de carti si are propriile sale emisiuni culinare, sufera de dislexie.

El este de parere ca cei care sunt diagnosticati cu aceasta afectiune, ar trebui sa fie foarte mandri.

“Cred cu sinceritate ca atunci cand cineva iti spune “Johnny este dislexic”, ar trebui sa te pui in genunchi si sa strangi mana copilului si sa-i spui cat de norocos este”, a declarat Jamie Oliver.

Bucatarul in varsta de 42 de ani crede ca dificultatea lui de a citi, scrie si a invata, a fost motivatia din spatele carierei sale de milioane de lire sterline.

“Daca sunt intr-o intalnire de afaceri, pur si simplu vad problemele dintr-o alta perspectiva si reactionez diferit”, spune el. “Anumite aspecte merita sa fie analizate pana la cel mai mic detaliu. Cateodata, pentru ca sunt dislexic, cand este foarte multa treaba de facut, pur si simplu trec la actiune. Este ca si cum as fi un bolovan de zece tone care se rostogoleste in josul dealului.”

Jamie Oliver este de parere ca succesul pe termen lung poate fi obtinut numai daca gasesti o pasiune si muncesti din greu sa o dezvolti cat mai mult.

Insa, chiar daca in momentul de fata este unul dintre cei mai faimosi bucatari din lume, Oliver recunoaste ca nu a mers intotdeauna in linie dreapta in aventura sa catre succes. “Am facut o multime de greseli legate de afacere si de partea financiara. Dar indiferent de cat de dureroase pot fi ele, intotdeauna am avut ceva de invatat de pe urma greselilor facute.”

Inca un lucru care poate te va surprinde este faptul ca Jamie a reusit sa citeasca integral prima lui carte la varsta de… 38 de ani! Da, ai citit bine! Prima carte aleasa de Jamie a fost “Revolta”, primul volum din trilogia de succes ”Jocurile Foamei”.

Nu pot spune decat ca este o poveste care ne inspira pe toti si ne motiveaza sa muncim ca sa ajungem exact acolo unde visam! Iar pentru cei care sufera de aceasta afectiune si cred ca nu exista vreo speranta de reusita, Jamie Oliver ne demonstreaza fix contrariul!

