James Michael Tyler, celebrul Gunther din serialul Friends, are cancer la prostată

Actorul James Michael Tyler, cunoscut pentru rolul său din serialul Friends, se luptă cu cancerul de prostată în stadiul 4, din cauza căruia partea inferioară a corpului i-a paralizat.

Tyler, interpretul personajului Gunther în serialul-fenomen, a declarat că înrăutățirea bolii sale l-a determinat să ia partea la reuniunea HBO Max doar via Zoom.

Actorul a declarat pentru Today Show că, din păcate, cancerul a ajuns la oase. „Mă lupt cu acest diagnostic de aproape trei ani… Este în stadiul 4. Cancer în stadiu târziu. Deci, știți, în cele din urmă, probabil că îmi va veni de hac.”

Tyler, care are 59 de ani, a povestit că boala s-a complicat brusc la începutul pandemiei și că a fost suficient să rateze o programare la medic pentru ca aceasta să avanseze. „Am sărit peste o analiză, ceea ce nu a fost un lucru bun,” a explicat Tyler. „Deci cancerul a decis să muteze în timpul pandemiei și astfel a progresat.”

Tyler a spus că a preferat să apară în Friends: The Reunion via Zoom, ca să nu întristeze pe toată lumea cu faptul că nu mai poate merge. „Am vrut să fac parte din asta și inițial intenționam să fiu acolo, cu ei, și să particip la toate festivitățile. A fost dulce-amărui, sincer. Am fost foarte fericit că am fost inclus. A fost decizia mea să nu fac parte din asta fizic și să apar doar pe Zoom, practic, pentru că nu voiam să aduc un downer, știți? Nu am vrut să fie la modul: Oh, și apropo, Gunther are cancer.”

Actorul face chimioterapie, dar speranțele sale în ce privește șansele de supraviețuire sunt tot mai mici. „Scopul meu din ultimul an a fost să apuc 59 de ani. Am făcut asta, pe 28 mai. Scopul meu acum este să ajut la salvarea a cel puțin unei vieți, dând această veste, a spus el. Acesta este singurul meu motiv pentru a ieși așa, public, și pentru a anunța oamenii… Acesta este noul meu rol.”

Foto: PR