Iulia Vântur face dezvăluiri despre viața și cariera din India: „Nu este ușor să trăiești într-o țară în care nu te-ai născut”

Iulia Vântur a avut în România o carieră în plină ascensiune, dacă stăm să ne gândim la succesul emisiunii „Dansez pentru tine”, pe care a prezentat-o alături de Ștefan Bănică. De mai mulți ani, vedeta locuiește în India, acolo unde și-a construit o carieră în muzică și film, pentru care este apreciată.

Iulia Vântur s-a întors recent în România și a făcut dezvăluiri în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” de la Antena 3 despre situația dramatică din India din cauza pandemiei. „E dramatic ce se întâmplă acum în India. Situația se îmbunătățește totuși. Au intrat în lockdown, au venit ajutoare chiar și din România. Săptămâna trecută am vorbit cu o prietenă care era în spital. Nu putea să respire, e dureroasă imaginea. Am și prieteni care au trecut în neființă. Mie mi-a fost teamă când am auzit de puterea virusului. Al doilea val ne-a luat pe nepregătite.”

Iulia Vântur și-a făcut debutul ca actriță în India în 2014, atunci când a jucat în O Teri. Vedeta a vorbit despre începutul carierei muzicale din India și ce anume a ajutat-o să se bucure de succesul pe care îl are azi la Bollywood. „Am început din întâmplare. Cred că a fost pur şi simplu mâna destinului. Puteam foarte bine să cânt în România, îmi plăceau atât de mult televiziunea și proiectele în care eram implicată în România, încât niciodată nu m-am gândit că voi face o carieră în muzică, deși muzica întotdeauna mi-a plăcut. Eram într-o seară, în primele mele călătorii în India, cu o gaşcă de prieteni şi, pentru că lor le place să cânte, să danseze, m-au rugat să cânt ceva în română.

A fost foarte greu să aleg o piesă care să-i atragă. Am ales colindul „La Betleem colo-n jos”, acel colind pe care îl cânt în fiecare an părinţilor mei de Crăciun. Pentru că probabil l-am cântat cu atâta patos, le-a plăcut foarte tare şi au dorit să facă o piesă, să reediteze, şi acea piesă a devenit numărul 1″, a adăugat Iulia Vântur.

Deși foarte mulți ar crede că Iulia Vântur și-a propus să aibă o carieră în India, vedeta a lămurit acest aspect și a mărturisit că nu a avut un plan legat de asta. De asemenea, a povestit că a întâmpinat și momente dificile, însă dorindu-și foarte mult să ajungă acolo, a reușit să le facă față. „Cred că muzica m-a ales pe mine în India. Nu mi-am propus de astăzi înainte mă apuc de cântat în India. Mi-a luat un an să mă conving că e în regulă să cânți chiar dacă nu ai făcut asta de mic copil. Am făcut ore de canto în fiecare zi, pentru că primeam din ce în ce mai multe propuneri să cânt diverse piese și am început să mă pregătesc în fiecare zi.

Mi-a fost greu. Am învățat că sunt puternică acolo, am învățat că mă am pe mine și asta este lecția vieții mele. Au fost momente în care aveam nevoie de părinți și de prietenii mei de-o viață. Nu este ușor să trăiești într-o țară în care nu te-ai născut. Nu e simplu deloc. Dar mi-am dorit să ajung acolo. A fost o alegere pe care am luat-o cu bună știință”, a declarat Iulia Vântur în emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3.

Foto: Instagram Iulia Vântur