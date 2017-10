Irina Rimes a lansat “Despre el”, primul album din cariera

Albumul “Despre el, reprezinta o poveste inspirata din trairile, sentimentele si emotiile Irinei, contine zece piese, dintre care doar sase lansate, urmand ca pe celelalte patru sa le lanseze in curand. Pentru acestea, Irina Rimes a colaborat cu Andi Banica, Alex Cotoi, Costin Bodea, Zagga si Catalin Tamazlicaru, masteringul fiind realizat de Sergiu Musteata.

Concertul a inceput cu un interviu sustinut de Laura Giurcanu, una dintre cele mai cunoscute vloggerite din Romania si este cel care deschide turneul de promovare a albumului din tara, dupa cum urmeaza:

28 oct – Fratelli Iasi

9 nov – NOA Cluj

11 nov – Hush Pitesti

16 nov – Times Brasov

24 nov – Tequila Piatra-Neamt

25 nov – Grand Irish Botosani

9 dec – Liquid Sibiu

10 dec – Craiova

Lansarea albumului “Despre el”, o coproductie Quantum Music si Global Records, i-a adus in acelasi loc pe apropiatii Irinei, familie, oameni din industrie si artisti precum: Raluka, INNA, Alina Eremia, The Motans, ADDA, Nicoleta Nuca, AMI, Ana Baniciu, Andi Bancia, fiind toti cuceriti de muzica si mesajele transmise de Irina Rimes.

Prima parte a povestii “Despre el” se numeste “Bandana” si a fost lansata recent adunand aproape un milion de vizualizari in doar trei zile.

“Este povestea mea dar si a voastra, cei care au respirat dragoste pana in adancul plamanilor. Sunt fericita ca am ajuns in acest punct al cariereri si le sunt recunoscatoare celor care mi-au fost alaturi. Visul meu este sa fac muzica pentru cei care o asculta cu sufletul.”, a spus Irina Rimes.

Cu doar o zi inainte de lansarea primului album din cariera sa, “Despre el” artista a dezvaluit in cadrul unui super eveniment filmul albumului. Astfel, cinci piese de pe album se contureaza intr-o poveste emotionanta. Acesta a fost regizat de Bogdan Paun si Alexandru Muresan dupa un concept pentru care au lucrat impreuna cu Irina si cu Alex Ifimov. De tinutele Irinei s-a ocupat Olivia Stoica, iar de styling Alex Ifimov. Alaturi de Irina Rimes a jucat Ivan Claudiu Victor, un tanar model cu un portofoliu impresionant.

Irina Rimes s-a lansat pe piata muzicala din Romania cu single-ul “Visele”, dupa care ne-a cucerit cu trilogia muzicala “Iubiri secrete” si celelalte single-uri.

Artista s-a remarcat si pe plan international, semnand un contract cu Universal Music Franta in urma caruia a lansat piesa “Vivons les”, varianta in franceza a single-ului “Visele”. De curand, Irina Rimes a fost premiata in Kazahstan, la festivalul „Astana Dausy Music Awards” alaturi de Dj Sava pentru piesa “I Loved You”, si a plecat acasa cu doua premii Media Music Awards.