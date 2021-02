Irina Rimes are un nou iubit. Cine este și de ce a decis artista să se mute din România

Irina Rimes este una dintre artistele din România care se bucură de un real succes în cariera muzicală. Viața personală a păstrat-o departe de lumina reflectoarelor și puține au fost ocaziile în care a dezvăluit detalii cu privire la relațiile amoroase.

De data asta, Irina Rimes, în vârstă de 29 de ani, ar avea un nou iubit. Este vorba despre un tânăr francez, care activează tot în industria muzicală. În plus, artista a luat o decizie surprinzătoare și anume a plecat să locuiască alături de el în Franța, scrie Click!.

Pe tânărul misterios îl cheamă David Goldcher și a apărut până acum în mai multe videoclipuri. El și Irina Rimes au închiriat un apartament în Franța, iar artista le-a spus urmăritorilor că momentan stau în chirie. „După multe căutări, am găsit apartamentul visurilor noastre. Are o grădină foarte drăguță. Stăm într-un apartament cu chirie, nu cumpărăm nimic în pandemie”, a spus Irina Rimes într-un Instastory, citată de sursa menționată.

Anul trecut, Irina Rimes s-a despărțit de toboșarul Alexandru Badea. Cântăreața s-a căsătorit la vârsta de 22 de ani cu Andi Bănică, un artist din Republica Moldova. Cei doi au pus punct relației în anul 2017, după trei ani de căsătorie. Artista a vorbit în trecut despre relația pe care a avut-o cu el. „Prima mea dragoste a fost și cea mai importantă. Am mai ieșit, dar nu am avut multe relații. Am scris când eram mică și am început să scriu când am venit în România, nu aveam bani, nu aveam nimic și trebuia cumva să facem niște bani și am început să scriem amândoi, eu și Andi Bănică, cu care m-am și căsătorit la vârsta de 22 de ani. El a fost o dragoste mare la acel moment. Atunci era totul foarte clar”, a declarat Irina Rimes în 2018, în emisiunea radio moderată de Andreea Esca la Europa FM.

„Între mine și Andi nu știu ce nu a mai mers. Uneori te îndrăgostești de un om și ți se pare rău și îți place, dar la un moment dat sunt aspecte ale acelui om de care te saturi și noi probabil ne-am săturat de celelalte aspecte”, a adăugat Irina Rimes cu privire la motivul despărțirii de Andi Bănică.

