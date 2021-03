Irina Rimes are răspunsul perfect pentru fanii care o jignesc pe Instagram

Irina Rimes are răspunsul perfect pentru fanii care o critică pe Instagram. Așa cum se întâmplă deseori în cazul celebrităților femei, fiecare alegere a Irinei, fie ea vestimentară sau profesională, este intens discutată în secțiunea de comentarii de pe contul ei de social media. În ultima vreme, dat fiind că vedeta a ales să ia o pauză de la muzică, comentariile sunt mai înverșunate ca oricând.

Rimes și-a ținut, totuși, la curent fanii cu activitățile sale și postează constant, dar iată că nici acest lucru nu este pe placul tuturor. Pentru că recent aceasta a abordat și un nou stil vestimentar, diferit de cel care a consacrat-o, Irina Rimes primește și critici pentru felul în care arată sau pentru intervențiile pe care și le-ar fi făcut la nivelul feței.

Vedeta a fost criticată pentru una dintre imaginile postate recent, dar după ani în lumina reflectoarelor Irina Rimes are răspunsul perfect pentru răuvoitori. Ea a avut o replică dură pentru un fan, explicându-i acestuia că e o persoană care evoluează din toate punctele de vedere, și că nu poate rămâne permanent așa cum au văzut-o și cunoscut-o fanii prima dată.

„Fiecare femeie are in viața ei perioade. La fel ca și bărbații, de altfel, doar ca un pic diferit. Este despre multe: păr scurt, par lung, par vopsit, focusat pe munca, focusat pe viața personală, focusat pe orice altceva, schimbat prieteni, schimbat stil vestimentar, schimbat partener, etc. Ca orice alta femeie, trec prin perioade și schimbări care, unora, ar putea sa le displaca pentru ca m-au cunoscut intr-un fel, m-au plăcut intr-un fel și orice schimbare pe care o fac, ii deranjează. Dar nimeni nu trăiește viața mea și nu pot sa rămân la fel doar pentru ca publicul ma vrea mereu așa ca la început”, a spus aceasta.

Irina Rimes are acum alte preocupări, altă vârstă și chiar și alte gusturi, lucru pe care l-a făcut cât se poate de clar celor care au criticat-o, mergând până la jigniri legate de schimbarea sa de imagine. „Nu pot defila in rochițe flu flu, in sandale și șosețele cu danteluta la nesfârșit. A fost interesant la început. Acum parca nu mai e o noutate. Îmi place sa revin din când in când la copilul despre care vorbești, dar am deja 30 de ani. Și, cu toate scuzele aferente, o poza in body nu înseamnă deloc ca sunt curva.”, a scris Rimes.

Foto: Instagram

