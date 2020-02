Irina Rimes a fost numită ambasadoarea Zilei Constantin Brâncuși, iar acest lucru a stârnit un val de controverse pe Internet

Pe data de 19 februarie se vor împlini 144 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Cu acest prilej, vor avea loc mai multe evenimente, iar Ministerul Culturii a desemnat-o pe Irina Rimes ambasadoarea Zilei Brâncuși. Un număr mare de persoane, însă, a considerat că asocierea artistei cu evenimentul ar fi una nepotrivită – și au luat cu asalt Internet-ul, exprimând această opinie.

În cadrul unei conferințe de presă dedicate evenimentului care a avut loc joi, au fost prezenți Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, scriitorul și criticul literar Alexandru Ștefănescu, directorul Muzeului Național de Artă a României, Liviu Constantinescu, dar și Irina Rimes. Cu această ocazie, Bogdan Gheorghiu a motivat decizia lui de a o alege pe Irina Rimes drept ambasadoarea evenimentului.

„E ușor să îi judecăm pe tineri că nu vin înspre cultură, dar trebuie să ne gândim și ce facem noi pentru a aduce fenomenul cultural în atenția tinerilor. Și din acest punct de vedere, consider că ăsta e rolul ministerului, de a fi un liant, o punte între societate și mediul cultural și ce persoană putea fi mai potrivită decât Irina Rimes, care are atâția admiratori pe rețelele de socializare, să fie pentru noi un promotor pentru Ziua Brâncuși”, a declarat Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.

Și Liviu Constantinescu, directorul Muzeului Național de Artă a României, a ținut să îi mulțumească Irinei Rimes pentru prezență (deși folosind un limbaj cel puțin discutabil pentru o persoană aflată în poziția dânsului). „Domnișoara Rimes, bănuiesc că sunteți domnișoară, mulțumesc pentru prezență pentru că Muzeul Național de Artă al României, iată, este gazda unui eveniment pe care îl dorim important pentru memoria lui Brâncuși.”

Irina Rimes s-a arătat extrem de bucuroasă pentru a fi numită ambasadoarea acestui eveniment, venind chiar și cu o propunere inedită. „Sunt foarte bucuroasă să mă alătur acestui eveniment, o să încerc să fac tot ce pot. Mai am și niște idei în viitor, poate să îi includă și pe 5Gang, poate reușim să îi atragem pe cei și mai tineri. Nu știu dacă eu sunt cea mai bună alegere pentru a face puntea dintre generații. Poate că ar trebui să apelăm și la tinerii vloggeri, pentru că au mult mai mare influență. Țara noastră a fost pusă pe harta culturală a Europei de către niște personalități, oameni, genii despre care se vorbește de secole, printre care și Constantin Brâncuși.”

„Imaginați-vă că eu am 28 de ani și mama încă îmi trimite genți cu mâncare. Eu mă duc de Crăciun acasă și cânt colinde. Cântăm cântece despre dor, dragoste, mamă, țară, sunt cântece care ne aduc aminte cine suntem și de unde venim. Dorul nu are traducere mot-a-mot în altă limbă, dorul este doar al nostru și nu ni-l poate lua nimeni. Dacă ne pot lua Roșia Montană, petrolul, aurul, bogățiile terestre, lemnul, pădurile, dacă ne pot lua astea, atunci cultura nu ne-o pot lua. Cultura este ceva ce e al nostru și nu și-l vor putea atribui niciodată. De aceea este de datoria noastră, a celor mari și a celor mici, să o păstrăm și să o ducem din suflet în suflet mai departe, din generație în generație”, a mai spus Irina Rimes.

Întrebată de jurnaliștii prezenți la conferința de presă ce va face în calitate de ambasadoare, cântăreața a declarat: „Eu știu să cânt și să vorbesc. Mai puțin să vorbesc, mai mult să cânt. Nu cred că este foarte ok să fac o piesă despre asta, cred că ar fi o piesă foarte ciudată despre Brâncuși, dar aș putea să scriu despre dor. Mai degrabă m-aș folosi de proiectul Irina Rimes pe partea de social media. Probabil o să postez despre asta. Când o să mă duc în licee cu proiectele proprii sau când o să am concerte, o să mă folosesc de fiecare ocazie ca să vorbesc despre acest eveniment cultural.”

Artista a mai fost întrebată și dacă are o lucrare preferată a celebrului sculptor: „Eu sunt mai mainstream, așa. Am știut de mică despre Coloana Infinitului și m-a fascinat. N-am avut mereu tangență foarte mare cu cultura, pentru că am fost și eu copil, am crescut la țară și acolo informația vine la tine doar dacă tu îți dorești să vină. Nu îi cunosc toate lucrările, dar pentru cultura mea generală cred că sunt destul de informată.”

Pe Internet au apărut mai multe reacții, iar una de menționat ar fi din partea lui Marius Manole, care a spus că i s-a oferit și lui să fie ambasador al evenimentului, însă a refuzat. „Văd că toată lumea face glume pe seama Irinei Rimes. Mie mi se pare foarte drăguță și e un om de bun simț. S-a ajuns la Irina și pentru că mulți artiști au refuzat… unii din lipsă de timp, alții pentru că acțiunea trebuie făcută benevol… eu am refuzat din lipsă de timp. Oricum nici eu nu eram mai potrivit decât Irina. Dacă e cineva de acuzat poate Ministerul Culturii… Dați în ei, lăsați-o pe biata fată, că n-are nicio vină și mai recită și frumos”, a spus Marius Manole.

De asemenea, foarte multe controverse s-au iscat și în jurul faptului că Irina Rimes a utilizat expresia „domnul sculptor”, fiind considerată o formulare mai puțin obișnuită și auzită. „Am fost și la Târgu-Jiu, am vizitat unele dintre lucrările domnului sculptor, îi știu biografia, știu ce a făcut pentru poporul românesc.” Cântăreața a postat pe Instagram o imagine cu un text, făcând referire la comentariile răutăcioase din mediul online.

Ce ar mai fi demn de menționat este faptul că în urma alegerii Irinei Rimes drept ambasadoarea evenimentului Brâncuși, căutările pe Google despre Constantin Brâncuși au crescut în mod considerabil.

În plus, același lucru se aplică și în cazul căutării pe Google a numelui Irinei Rimes.

În urma unui articol publicat pe Libertatea și pe care Irina Rimes l-a considerat nepotrivit, aceasta a avut și o reacție:

De asemenea, la Muzeul Național de Artă al României va avea loc și proiecția unei holograme, proiecție a cărei preț a fost de aproximativ 40.000 de euro, informează Mediafax.

