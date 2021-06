Irina Rădulescu, fiica actorului Dem Rădulescu, apariție surprinzătoare la Gala Premiilor Gopo 2021

Pe 29 iunie a avut loc gala de decernare a Premiilor Gopo 2021 la Amfiteatrul „Mihai Eminescu” din București. Irina Rădulescu, fiica lui Dem Rădulescu, a fost prezentă la eveniment.

Irina Rădulescu, în vârstă de 34 de ani, este actriță și și-a făcut debutul într-un lungmetraj, în filmul „Urma”, în regia lui Dorian Boguță, acolo unde o interpretează pe Ana. Pentru acest rol ea a fost nominalizată la categoria Cea mai bună actriță în rol principal la Premiile Gopo 2021.

Irina Rădulescu a luat parte la Gala Premiilor Gopo 2021 și a ales să poarte o ținută neagră.

Irina Rădulescu a moștenit pasiunea pentru actorie din familie, atât de la tatăl ei, regretatul actor Dem Rădulescu, cât și de la mama ei, actrița Adriana Șchiopu. La vârsta de 6 ani a urcat pe scena Teatrului Mic, într-un spectacol în care juca și mama ei.

În septembrie 2000, atunci când Irina avea 14 ani, tatăl ei a murit. Când s-a hotărât să urmeze acest drum în actorie, Irina Rădulescu a primit sprijinul necesar. În cadrul emisiunii „Interviurile Libertatea”, actrița a vorbit despre educația primită de la părinții ei. „Părinții mei au avut această calitate de a fi echilibrați. Adică de a găsi calea de mijloc. Mi-au oferit o educație multilaterală, astfel încât eu să mă duc către ceva mai serios… Nu că actoria nu e o meserie serioasă, e un fel de a zice. În momentul în care m-am decis să devin actriță am avut susținerea necesară.”

Irina Rădulescu nu resimte presiunea de a trăi în umbra părinților, iar asta pentru că era conștientă de mică de faptul că în această lume ei sunt celebri. „Nu am simțit vreo presiune, dar a fost meritul alor mei pentru că, de mică, m-au tratat ca pe un individ liber, cu talentele lui, cu calitățile lui. Știam că intru într-o lume unde ei sunt cunoscuți și au avut interacțiuni puternice, dar am luat lucrurile ca atare. Nu am vrut să mă încarc cu lucruri inutile și să iau ca atare toate aspectele vieții”, a adăugat Irina Rădulescu în aceeași emisiune.

Foto: Facebook Irina Rădulescu, Eli Driu pentru Libertatea

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro