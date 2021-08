Irina Mohora a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiica ei

Prezentatoarea TV Irina Mohora a devenit în acest weekend mama pentru a doua oară. Anunțul a fost făcut chiar de către vedetă, care a împărtășit cu fanii săi de pe Instagram o imagine cu micuța Zara Elena.

„Cât de frumoasă este viața acum că ai venit tu pe lume. Zara Elena.”, a scris Irina Mohora pe contul său de Instagram.

Irina Mohora, una dintre cele mai apreciate vedete TVR, este căsătorită din 2014 cu omul de afaceri Marius Badea și împreună au un băiețel, Zian Mina, în vârstă de 4 ani și jumătate. Vedeta împărtășește des imagini adorabile cu băiețelul ei pe contul de Instagram.

„Cererea în căsătorie a venit în ziua în care am împlinit un an de relație, la Paris. Atunci am spus da şi acela a contat cel mai mult. Aveam doar 20 de ani şi eram îndrăgostită până peste cap. Chiar acum, când mă gândesc nu îmi vine să cred cum a trecut timpul, cât de repede şi câte amintiri frumoase am adunat. Nu ne-am grăbit şi am trăit fiecare etapă a relaţiei noastre. Un act nu ar fi adăugat valoare relaţiei noastre, nici nu ar fi făcut-o mai frumoasă, prin urmare nu a fost o prioritate….. Am fost mereu unul alături de celălalt, am învăţat din greşeli, am învăţat să ne iubim şi mai mult, să ne sprijinim, să apreciem ceea ce avem”, spunea Irina Mohora acum ceva vreme despre relația cu soțul ei.

De asemenea, vedeta a vorbit și despre modul in care ea si Marius își împart atribuțiile în familie, dezvăluind că ambii sunt extrem de implicați în viața fiului lor, Zian.

„Ne-am împărțit, el îl mai duce la grădiniță și eu îl iau. În ritmul în care fac eu lucrurile, acum este nevoie de multă disciplină. Iar disciplina asta nu o pot face decât eu. Și atunci sunt foarte bine organizată și cumva lucrurile s-au aliniat frumos.”, declara în urmă cu an Irina pentru site-ul Click.

