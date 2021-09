Ioana Ignat, dezvăluiri emoționante despre lupta ei cu dependența de alcool

Are numai 23 de ani și este una dintre cele mai apreciate tinere cântărețe de la noi, însă puțini știu de problemele cu care Ioana Ignat s-a confruntat încă din adolescență.

Invitată într-o emisiune la radio, tânăra artistă a vorbit deschis despre dependența de alcool și greutățile cu care s-a confruntat pentru a învinge această dependență.

Ioana Ignat a făcut parte dintr-o trupă încă de la vârsta de 15 ani, fiind cea mai mică dintre persoane, ca vârstă. „Nu mai luam nimic în serios, nu mă mai încânta nici succesul. Eu dacă am intrat într-o orchestră la 15 ani și cântam la evenimente, eram cea mai mică, restul aveau peste 30-40 de ani. Se bea mult acolo. După aceea, am luat-o și eu așa, ușor-ușor cu alcoolul. Abia ce mi-am revenit”, a povestit tânăra.

„Într-o seară, când am avut lansare, pe 13 februarie 2018, eu deja mă lăsasem de vreo două săptămâni și la lansarea aia am zis tot așa, că nu beau, dar m-am luat cu anturajul și am avut o durere de stomac cumplită și am ajuns pe la cinci dimineața acasă, nu puteam să dorm, nici să plâng și m-am dus pe balcon la aer și mă rugam la Dumnezeu să-mi ia durerea, că nu mă mai ating și un an de zile nu m-am mai atins”, a adăugat Ioana Ignat.

În anul 2017, Ioana Ignat a lansat piesa „Doar pe a ta”, ce a devenit foarte repede no. 1 în topurile radio și a ajuns, în prezent, la peste 63 milioane vizualizări pe YouTube. Tot în 2017, Ioana a compus și lansat „Nu mă uita”, una dintre cele mai populare piese româneșți în mediul online, ce atinge 88 milioane vizualizări pe YouTube. Un nou no. 1 și peste 53 milioane vizualizări au venit pentru Ioana odată cu piesa „În palma ta”. Anul 2020 a adus-o pe Ioana Ignat din nou în primele poziții trending YouTube cu piesele „Tu nu meriți”, „Azi”, „O lume întreagă”, „Singura greșeală” (împreună cu Florian Rus) și „Sensibil” (Nu am somn). Cele mai recente colaborări sunt piesa „Îți place și ție”, lansată alături de Maia Malancus, tot în 2021 colaborând și cu trupa Vunk pentru piesa „Ultimul anunț”, iar în urmă cu câteva zile a lansat melodia „Dacă tu nu ai fi”, alături de Edward Sanda.

