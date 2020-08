Material susținut de Huawei

ELLE: Cum ai descrie, în câteva cuvinte, ultimele luni din viața ta? În cel fel s-a schimbat stilul tău de viață obișnuit?

Omid Ghannadi: Wow, păi lumea s-a schimbat. Ritmul acela infernal în care trăiam cu toții, goana după fiecare minut muncit, totul s-a izbit dintr-o dată de zidul izolării. Au fost câteva momente în care timpul a stat în loc și apoi, cu pași timizi, am început replierea. Pentru mine schimbarea a fost uriașă, eram obișnuit să alerg toată ziua de la șantier la șantier și brusc eram acasă. Acasă cu familia, dar și cu munca. După o lună, am ajuns la concluzia că vreau să păstrez în viața mea o urmă din tihna de acasă, deși nici acasă nu a fost simplu. Dar am avut timp. Culmea, am avut timp să lucrez, am avut timp să mă gândesc, am avut timp pentru toate. Și asta este o mare schimbare pentru stilul meu de viață.

ELLE: Creativ, antreprenor sau freelancer? Cum îți definești stilul de lucru?

O.G.: Cred că cele trei vin la pachet. Creativitatea este seva oricărui antreprenor. Nu există afacere reușită dacă nu se sprijină pe creativitate, la fel cum nu există creativitate materializată dacă nu este clădită pe responsabilitate antreprenorială. Mi-a luat mulți ani să fac pace cu această simbioză. Mi-ar fi plăcut să pot fi designer fără a avea responsabilitatea afacerii acestei profesii. Însă, cred cu tărie că nu poți face performanță în niciun domeniu, nici creativ, dacă nu îți educi latura antreprenorială și dacă nu gândești creativitatea ca pe un serviciu ce trebuie să fie profitabil. Până la urmă, arta sau creativitatea există atunci când sunt apreciate și sunt apreciate în multe feluri, printre care și cel financiar, bineînțeles.

ELLE: Ce rol are tehnologia în viața de zi cu zi? În ce fel simți că îți ușurează munca și îți susține exprimările creative?

O.G.: Tehnologia este extensia noastră, așa cred eu. Este parte din viața noastră și va fi parte din viitorul nostru. (Zâmbește) Pe mine mă ajută, desigur, programele de desen asistat și nu numai. La fel de importante sunt și tehnologia informației sau accesibilitatea informațiilor. Dacă acum vreo 15 ani era nevoie să cotrobăi ore întregi în biblioteci după inspirații și imagini ale proiectelor renumite din străinătate, astăzi reușitele designului sunt mult mai vizibile și la îndemâna oricui.

ELLE: Este mai simplu acum să transformi o pasiune într-un business cu ajutorul tehnologiei?

O.G.: Nu știu dacă în cazul meu tehnologia este cea care transformă pasiunea în business, dar stă la baza profesiei așa cum o cunoaștem astăzi, cu siguranță. Cred că unele profesii sunt mai dependente de tehnologie decât altele, dar nu mai există colț în lumea modernă în care tehnologia să nu vină să ușureze munca din business.

ELLE: Ce sfaturi i-ai oferi unui creativ/freelancer la început de drum?

O.G.: Să fie serios și curajos, să nu abandoneze drumul atunci când este greu. Eu am trecut prin foarte multe greutăți de când am început afacerea, cea mai mare provocare fiind criza economică care mi-a mâncat vreo 5 ani de elan. Aveam prieteni care mă întrebau de ce nu renunț, de ce nu fac altceva, că am și alte variante, însă mereu am crezut că designul este lucrul la care mă pricep cel mai bine și că voi reuși la un moment dat în ceea ce mi-am propus. Drumul acesta profesional nu are un capăt de atins, este ca o roată, când ești sus, când ești jos, însă e important cum îți petreci parcursul, ce faci pentru a dezvolta acea parte din tine care este profesia ta. E greu să îți formezi o gândire de business, însă altfel nu se poate. Și aș mai adăuga un sfat care se aplică exclusiv profesiei mele: portofoliul de lucrări terminate. Fără un portofoliu de lucrări executate este greu să urnești o afacere în design. La început de drum nu am refuzat nimic, am amenajat apartamente gratuit, sufragerii, bucătării, băi sau magazine. Chiar dacă nu am fost adesea remunerat, am acceptat, pentru a îmi face un portofoliu și a prinde experiență. A fost greu, dar a meritat.

ELLE: Care sunt dispozitivele fără care nu ai putea trăi și care nu îți lipsesc niciodată de pe birou? Ce calități trebuie să aibă un gadget pentru a deveni nelipsit din viața ta?

O.G.: De ceva timp, am tableta Huawei MatePad Pro, care mă ajută foarte mult pentru a edita desene în timp real pentru șantier, dar și pentru a purta discuțiile online cu colegii sau clienții. Telefonul este și el nelipsit, bineînțeles, viteza comunicării fiind un atu al lumii contemporane. Legat de cea de-a doua parte a întrebării, aș spune că este foarte important ca un dispozitiv să se miște rapid, să aibă o baterie rezistentă și un chipset performant, necesar pentru programele de editare. Acestea sunt și beneficiile care au cântărit cel mai mult în decizia de a folosi tableta HUAWEI.

ELLE: Gadget-urile nu sunt făcute doar pentru muncă. Cum îți place să te relaxezi după o zi lungă?

O.G.: Să stau cu familia mea. Gadget-urile ajută mult și în plan personal. Familia mea este la 3000 de km distanță, așa că, dacă nu ar fi fost tehnologia și gadget-urile, probabil nu mai știam cum arată. Chiar dacă este un surogat, tehnologia vine să ajute comunicarea dintre familiile aflate la distanță, așa că, în cazul meu, este binevenită.

ELLE: Ne poți prezenta o schiță sau o lucrare preferată din portofoliu? Sau, ne poți oferi un sfat legat de importanța tehnologiei în crearea unui portofoliu?

O.G.: Vizualul este foarte important. Atunci când aleg un proiect pentru portofoliu, trebuie prezentat impecabil, cu poze bune și set-up perfect. Apoi, modul în care acest portofoliu comunică ceea ce vrem se face tot prin intermediul tehnologiei. Și aici opțiunile sunt infinite astăzi, putem face mult mai repede și mai frumos un portofoliu decât acum 20-30 de ani. Cred că cel mai important este să lucrăm pe acele programe și device-uri pe care le cunoaștem și știm cu ce ne pot ajuta.

ELLE: Cum arată pentru tine un Mobile Office perfect?

O.G.: Are, în primul rând, o priveliște, ceva frumos care se vede dincolo de calculator și apoi are un set-up, util mai ales în cazul conferințelor video. Este important ce privește interlocutorul nostru virtual. (Zâmbește) Și apoi, bineînțeles, este important ca gadget-urile pe care le folosim să fie bune, să funcționeze brici.

ELLE: Care este aplicația preferată pe care ai testat-o de pe tabletă și pe care o folosești zilnic?

O.G.: Adobe PhotoShop Express: Photo Editor Collage Maker este o aplicație care mă ajută mult în profesie. Pot edita imagini în timp real și, în profesia mea, contează viteza de lucru.

ELLE: Dacă ai putea alege orice loc din lume de unde ai putea lucra, care ar fi acela?

O.G.: Cred că din Lisabona. Am vizitat recent acest oraș și am stat la 20km, într-o frumoasă casă de secol XIX , cu o curte extraordinară. Cred că de acolo aș lucra foarte fericit, printre plante minunate și cu o priveliște de vis.

ELLE: Your latest obsession/plăcerea ta (ne)vinovată?

O.G.: Adidașii, care devin deja o plăcere plină de vinovății. (Zâmbește)

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro