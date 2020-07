Alina Pușcaș vorbește despre modul în care tehnologia îi influențează viața, gadget-urile de care nu se poate lipsi și sfaturile pe care le-ar da unui creativ la început de drum

Huawei MatePad Pro este gadget-ul perfect pentru cei care sunt tot timpul on the go, așa că am pregătit o serie de interviuri ELLE cu oameni creativi care îți vor demonstra că tehnologia și creativitatea merg mână în mână și vor arăta cum poți fi productiv de oriunde. Începem cu Alina Pușcaș, vedetă TV și fondatoare a brand-ului de fashion Lin Apparel:

ELLE: Cum ai descrie, în câteva cuvinte, ultimele luni din viața ta? În ce fel s-a schimbat stilul tău de viață?

Alina Pușcaș: Probabil la fel ca al multora dintre voi, și stilul meu de viață s-a schimbat radical, mai ales în ceea ce privește viața socială. Cumva, încă dinaintea acestei perioade, îmi doream să se întâmple ceva care să schimbe mai mult percepția noastră asupra lucrurilor realmente importante și care, „mulțumită ritmului de viață atât de nebunesc din ultimii ani, a fost trecută cu vederea. Dar, nu mi-am închipuit nicio secundă că voi și vom ajunge să trăim aceste timpuri. Partea bună a acestei perioade este că m-a făcut să mă concentrez cam 80% din timp pe familie și pe sănătatea noastră, însă nu pot să nu mărturisesc faptul că îmi lipsește exact ceea ce la acest moment ne este interzis și anume apropierea socială. Cum aș descrie progresiv, în cuvinte, nu propoziții, perioada aceasta? Cam așa: incertitudine, panică, două luni de carantină, relaxare, redescoperirea naturii, timp petrecut în familie, dor de casă, de prieteni și de muncă, infectare, panică din nou, vindecare, dor de vacanță (imposibilă acum), teama colapsului financiar (general) și potențiale alte urmări.

ELLE: Creativ, antreprenor sau freelancer? Cum îți definești stilul de lucru?

A.P.: Îmi place să cred că sunt puțin din fiecare. Și asta datorită unei experiențe dobândite în ani de zile de studiu și practică în domenii diverse, care m-au ajutat sa devin, profesional, ceea ce sunt astăzi. Cariera în televiziune și business-ul pe care l-am conturat în ultimii ani în domeniul design-ului vestimentar, Lin Apparel, sunt cele două direcții principale către care îmi canalizez toată pasiunea și energia. Creativitatea, antreprenoriatul și cariera de freelancer pentru diverse proiecte speciale se împletesc armonios în viața mea, pentru că spun DA doar acelor provocări care mă fac să simt cu adevărat ce înseamnă satisfacția atunci când trag linie după o zi plină de activități și provocări.

ELLE: Ce rol are tehnologia în viața de zi cu zi? În ce fel simți că îți ușurează munca și îți susține exprimările creative?

A.P.: Simt că tehnologia este parte din mine, efectiv. Chiar zilele trecute îmi puneam problema unui dezastru total în acest context, în lipsa energiei electrice, a 4G-ului, a Internetului și a tuturor gadget-urilor pe care le folosim zilnic. Da, sunt sincer depedendentă de tehnologie atât în viața privată – pentru a rămâne aproape de cei dragi, dar și de diverse necesități precum cele medicale, alimentare sau de mișcare, prin intermediul aplicațiilor aflate la un clic distanță, cât și în viața profesională – și mă refer aici la zona de business, în care depind total de tehnologie și de aplicații, atât în ceea ce privește vânzările, cât și campaniile de marketing. Exprimările creative și accesul rapid la dorințele clientelor noastre prin intermediul aplicațiilor sunt VITALE. Trebuie să recunosc, fără perdea, faptul că, încă din primul moment în care am ales sa folosesc smartphone-ul Huawei P40 Pro, cele mai multe aplicații pe care am ajuns să le folosesc au legătură directă cu zona de fotografie, pentru că nu aveam cum să nu onorez minunata cameră Leica 4 în 1. Photo Editor, Instagram Storymaker, Pinterest, Photo Collage sau StoryArt Insta Story Editor sunt doar câteva nume de aplicații prezente în Huawei AppGallery și care mă ajută foarte mult pe partea de business, Lin Apparel fiind încă la început de drum și bazându-se foarte mult pe impresia vizuală pe care o lasă piesele noastre vestimentare femeilor care se află în căutarea acestui stil minimalist.

ELLE: Este mai simplu acum să transformi o pasiune într-un business cu ajutorul tehnologiei?

A.P.: Da! Un „DA răspicat, pentru că am descoperit și eu, la rândul meu, pe Instragram si Kickstarter foarte multe Small Business Ideas care, încetul cu încetul, au ajuns să se transforme în companii de succes. Ceea ce mie îmi pare extraordinar acum, în era tehnologiei, făcând o paralelă cu ceea se întâmpla acum 10-15 ani, este posibilitatea de a da contur oricărei idei și de a transpune-o din simplă pasiune într-un business real, fără implicații financiare mari, și care poate ajunge rapid pe tableta sau telefonul oricărui utilizator. Odată ajunse unde trebuie, feedback-urile sau chiar finanțările sunt la un pas distanță.

ELLE: Ce sfaturi i-ai oferi unui creativ/freelancer la început de drum?

A.P.: Există loc pe piață pentru oricine și pentru orice idee. Spun asta pentru că știu persoane care au „talentul de a se descuraja, tocmai pentru că pornesc la drum pe ideea că nu pot reinventa roata. Dar, până la urmă, nu despre asta este vorba în business, ci despre diversitate. În plus, este nevoie de multă, multă răbdare și muncă sistematică. Pentru cei la început de drum este ideal să își stabilească un timing de cel puțin 6 luni în care să nu se aștepte neapărat la profit, timp în care să acorde atenție procesului de brand awareness, să folosească cât de mult posibil fotografia pentru a duce mai aproape ideile de potențialii clienți, cu atât mai mult acum, când aplicații super utile sunt doar la un clic distanță. Încă un truc din experiența mea: Instagram vinde! Și, în cazul în care o persoană nu își permite luxul de a aștepta profitul din business, poate avea un job, în paralel, pentru mai multă siguranță. (Zâmbește)

ELLE: Care sunt dispozitivele fără care nu ai putea trăi și care nu îți lipsesc niciodată de pe birou? Ce calități trebuie să aibă un gadget pentru a deveni nelipsit din viața ta?

A.P.: Simplu! Răspund fără a sta pe gânduri: telefonul Huawei P40 Pro, care este tot timpul cu mine, iar, pentru zona de birou, m-am mutat recent pe tabletă – noua tabletă MatePad Pro de la HUAWEI – care este absolut esențială pentru persoanele creative și care îmi place foarte mult. Nu mai puțin importante sunt căștile, care mă ajută să mă conectez la postul preferat de radio atunci când lucrez. Știu că, teoretic, atunci când vorbim despre tehnologie, ar trebui, poate, să nu conteze atât de mult partea de design a gadget-urilor dar, recunosc, pentru mine primează! Și cred că se explică ușor, mai ales fiind femeie și având un business dedicat design-ului, simt că toate accesoriile și instrumentele utile trebuie să ma reprezinte ca stil. Este la fel ca atunci când nu pot savura un ceai așa cum trebuie dacă ceașca nu este una frumoasă, ca atunci când nu mă pot bucura pe deplin de un cadou special, dar urât împachetat, sau ca atunci când nu pot simți cu adevărat gustul bun al unui antricot de vită, dacă plating-ul nu este unul atrăgător.

Sunt oricând pregătită să renunț la o funcție destul de importantă pe care un alt gadget l-ar avea, în favoarea design-ului. Dacă vorbim despre telefon, o altă calitate extrem de importantă este camera foto, care trebuie să fie, dacă se poate (și cu Huawei P40 Pro, se poate!), cea mai performantă. Dacă vorbim despre tabletă, ce contează foarte mult pentru mine este nivelul ridicat de portabilitate, bateria generoasă și un touch perfect responsive, beneficii pe care Huawei MatePad Pro le-a adus în viața mea. O altă super calitate pe care am descoperit-o este funcția Multi-scren Collaboration, o opțiune care permite transformarea telefonului și a tabletei, printr-o simplă atingere, într-un super dispozitiv unic, fără a fi nevoie de vreo aplicație suplimentară. Really cool! Practic, această opțiune îmi oferă posibilitatea de a avea două gadget-uri într-unul singur, prin ceea ce se cheamă screen mirroring.

Aminteam mai devreme și despre cât de importantă este bateria, pentru că aplicațiile pe care le folosesc sunt mari consumatoare de energie. Și am găsit în MatePad Pro un powerbank la fel de energic ca mine! (Râde).

La fel și cu memoria, stă foarte bine și se mulează nevoilor mele, iar asta pentru că fac parte din categoria persoanelor cărora nu le place să stea mereu cu grija unui card extern de memorie. A, și încă ceva. Aplicația PhoneClone, disponibilă pe tabletă, e un alt atu care m-a cucerit. Cu ajutorul ei, am reușit să îmi transfer toate datele din tableta veche pe cea nouă. În doar câteva minute. Am descărcat aplicația pe ambele dispozitive, am urmat cei câțiva pași simpli și gata – toate amintirile mele din vacanță, documentele administrative din ultimele luni și notițele unde stau ascunse toate ideile mele creative sunt parte din noua tabletă. Și asta e tot ce contează, ca gadgeturile să te completeze, să-ți ofere suportul de care ai nevoie pentru ca tu să te ocupi de ceea ce contează și te motivează.

ELLE: Gadget-urile nu sunt făcute doar pentru muncă. Cum îți place să te relaxezi după o zi lungă?

A.P.: Așa este. Folosesc foarte des tableta pentru Netflix, mai ales că am conectat-o cu o tastatură Smart Magnetic Keyboard și un stylus Huawei M-Pencil, care o transformă într-un veritabil laptop. De ani de zile, sunt pasionată de tot ce înseamnă design interior. Prin urmare, mi-am downloadat Pinterest și, în momentul în care caut să mă relaxez după o zi lungă, stau ore în șir cu tableta în brațe și descopăr stiluri noi, piese de design unice și visez, la fiecare accesare a aplicației, că am o casă nouă de amenajat. Free of charge! (Râde)

ELLE: Ne poți prezenta o schiță sau o lucrare preferată din portofoliu? Sau, ne poți oferi un sfat legat de importanța tehnologiei în crearea unui portofoliu?

A.P. Toată viața am rămas cumva pe stilul clasic în ceea ce privește scrisul și cititul. Îmi face o deosebită plăcere să ating și să miros filele noi ale unei cărți, iar atunci când scriu ceva, fie creativ, fie administrativ (vrem, nu vrem, un business implică și această parte) să o fac pe un caiet mare, clasic, cu un creion negru cu mină de cărbune și ulterior să transfer totul pe tabletă, că altfel nu aș avea cum să trimit mai departe, prin „poșta electronică. (Râde)

Însă, mi-a plăcut să descoper că Huawei MatePad Pro îmbină armonios stilul tradițional cu cel digital. Cu ajutorul stylus-ului conectat la tabletă, pot păstra bucuria scrisului de mână, dar pe o pânză digitală. Chiar dacă practicile clasice îmi fac o deosebită plăcere, mă adaptez tehnologiei și recunosc că m-a ajutat enorm să fiu vizibilă, atât în business, cât și ca persoană publică.

Și acum, după ce am povestit cum vintage-ul întâlnește modernul pe ecranul Huawei MatePad Pro, concluzionez cu un sfat util, cred eu: chiar dacă uneori pare că tehnologia mai ia din farmecul lucrurilor autentice, ea rămâne singura noastră modalitate de a ne face vizibili, auziți, căutați, doriți pe piață. O spun din proprie experiență. Nu aș fi putut face niciodată cunoscut brand-ul Lin Apparel ocolind tehnologia. Cel puțin, nu în anul 2020.

ELLE: Cum arată pentru tine un Mobile Office perfect?

A.P.: Aș putea să vă arăt o fotografie pentru a răspunde la această întrebare, dar mai bine fac o descriere și vă invit la visare. Acum îmi dau seama că am mai multe variante preferate, dar trag la sorți și o aleg pe cea câștigătoare. În primul rând, visez la un Mobile Office pe apă, în stil mediteranean, pe un yacht (chiar dacă am spus în rândurile de mai sus că ador lucrurile rustice, nu iau în calcul varianta tradițională a unei plute în acest scenariu), mai exact pe un flybridge, între multe perne albe cu detalii albastre, cu o copertină care să ferească gadget-urile de supraîncălzire, cu un cocktail cu multă gheață în partea stângă (probabil Hugo), cremele de protecție și un big powerbank în dreapta, Vanilla Radio în surdină, din difuzoarele Huawei MatePad Pro, soarele pe cer și 2-3 norișori. Inspirație pentru noua mea colecție Lin Apparel. Lets keep on dreaming, its for free! (Râde)

ELLE: Care este aplicația preferată pe care ai testat-o de pe tabletă și pe care o folosești zilnic?

A.P.: Aplicațiile pe care le folosesc zilnic și care sunt absolut necesare în munca mea creativă sunt cele de editare foto-video. Și cât de bine arată atunci când pot fi folosite de pe un ecran și mai mare! Pe Huawei MatePad Pro, la loc de cinste se află Instagram, Snapseed, Canva și PicsArt Photo Editor. Nu trece o zi în care să nu le folosesc.

ELLE: Dacă ai putea alege orice loc din lume de unde ai putea lucra, care ar fi acela?

A.P.: Mă tentează să spun New York, probabil pentru că de acolo se dă ora exactă în tot: design, fashion, trends, lifestyle. Și mai e ceva. Cred că mă influențează și acea senzație WOW care pusese stăpânire pe mine atunci când urmăream, cu mare plăcere, serialul Sex And The City. Pe de altă parte, dacă aș lua în calcul o variantă prin care să evit locurile aglomerate, aș alege fereastra unui apartament din Hotel Quisisana din insula Capri, neapărat cu vedere spre Faraglioni.

ELLE: Your latest obsession/plăcerea ta (ne)vinovată?

A.P.: Știți foarte bine expresia Window Shopping. (Râde). În timpul ultimelor luni, ținând cont și de perioada aparte pe care am traversat-o, am început pur și simplu să practic un fel de Online Window Shopping pe Farfetch și Vestiaire Collective, adică am ptrecut ore în șir admirând colecțiile celor mai renumiți dsigneri internționali, punând în coș piese care mi-au atras atenția, gândindu-mă și răzgândindu-mă. Pe Vestiaire Collective, care se găsește și în Huawei AppGallery, recunosc, îmi place că ai posibilitatea de a negocia și o fac cu mare drag, numai pentru piesele cu eticheta de magazin intactă. Altfel, îmi e teamă, sunt precaută. (Zâmbește)

