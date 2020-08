Huawei MatePad Pro este gadget-ul perfect pentru cei care sunt tot timpul on the go, așa că am pregătit o serie de interviuri ELLE cu oameni creativi care îți vor demonstra că tehnologia și creativitatea merg mână în mână și vor arăta cum poți fi productiv de oriunde. Continuăm seria de interviuri cu Alice Cavaleru.

ELLE: Cum ai descrie, în câteva cuvinte, ultimele luni din viața ta? În cel fel s-a schimbat stilul tău de viață obișnuit?

Alice Cavaleru: Ultimele luni din viața mea au fost cu de toate, cum probabil a fost pentru toată lumea. Pe de o parte, cu teama și nesiguranță și, pe de altă parte, cu mai mult timp pentru familie. Ne-a zguduit tare această perioadă și cred că ne-a făcut pe toți să înțelegem că avem capacitatea să ne modelăm în funcție de situație și uite că putem să stăm în casă două luni. Bine, eu fac parte dintre norocoșii care au o familie și care au trecut cu bine de izolare. Îmi imaginez că sunt oameni care au suferit mult mai mult. La mine pare aprope un moft nevoia de socializare. Mai ales că lockdown-ul s-a întâmplat la vreo două săptămâni după ce ne-am întors dintr-o lungă vacanță de șapte săptămâni în Gili – o insulă micuță, unde nu există vehicule cu motor și pe care o dădeam roată în fiecare zi cu bicicleta. A fost de vis, dar am venit cu o poftă nebună de socializare, de proiecte noi și chiar de agitația orașului. Așa că, din pricina asta chiar am suferit. Îmi era deja dor să văd oameni și să vorbesc cu ei. Apoi, a mai fost greu să lucrez de acasă și să stau cu fetița mea, Zora. Foarte frustrant să-i spui unui copil de trei ani că mami are treabă și că trebuie să stea puțin cu tati. Sau invers. Abia reușeam să o dau jos de pe mine. Dar, din nou, știu că sunt norocoasă că am avut ce să lucrez în perioada aceasta.

ELLE: Creativ, antreprenor sau freelancer? Cum îți definești stilul de lucru?

A.C.: Haotic! (Râde) Am un background destul de ancorat în ideea de antreprenoriat. Mama mea a fost un exemplu pentru mine în acest domeniu și mereu am fost sigură că asta va fi și calea mea. Apoi am descoperit că există viață și fără să ai business-ul tău. Pot spune că sunt creator de conținut cu normă întreagă și e o perioadă de care chiar mă bucur. Sunt un freelancer creativ, să spunem. Acum fac parte din două proiecte tare dragi sufletului meu, care au și legătură cu pregătirea mea profesională.

Tocmai am lansat o colecție capsulă împreună cu I love Parlor, „Alice Cavaleru x I love Parlor”. Sunt foarte mulțumită de rezultat, pentru că îmbină frumos feminitatea cu liniile curate și atenția la detalii. Cel mai mult la acest proiect îmi place procesul organic. Am făcut această colaborare pentru că ne-am dat seama că avem aceeași viziune estetică: materiale naturale și combinația dintre feminitate și stilul urban.

Cel de-al doilea proiect se bazează tot pe chimie și e vorba despre o colecție de tapet pentru copii în colaborare cu prietenii mei de la Aesthetic Design. În ultimul timp, ei se implică foarte mult în dezvoltarea Aesthetic Kids, puiul lor, iar eu, petrecând tot mai mult timp cu Zora desenând, am trezit spiritul creativ din mine. Să fiu sinceră, nu mai desenasem din facultate. Chiar îmi lipsea.

ELLE:Ce rol are tehnologia în viața de zi cu zi? În ce fel simți că îți ușurează munca și îți susține exprimările creative?

A.C.: Având în vedere că toate proiectele mele au loc în online, pot spune că tehnologia are rolul principal în viața mea profesională. Pagina mea de Instagram este planșa unde mă exprim vizual și în scris. Așadar, am nevoie de toate mijloacele performante pentru a-mi ușura procesul.

ELLE: Este mai simplu acum să transformi o pasiune într-un business cu ajutorul tehnologiei?

Categoric. Din punctul acesta de vedere (și din multe altele) trăim cele mai bune vremuri. Internetul și gadget-urile ne ajută să salvăm mult timp și energie. Să ne imaginăm de cât timp aveau nevoie oamenii în trecut să fie publicați, să poată să înregistreze o melodie sau în orice business să ajungă la cât mai mulți oameni.

ELLE: Ce sfaturi i-ai oferi unui creativ/freelancer la început de drum?

A.C.: Să exerseze, să exerseze, să exerseze. Este ușor să ajungi la oamenii potriviți cu ajutorul internetului, așa că nu-ți rămâne decât să-ți dezvolți aptitudinile și să faci conținut de calitate.

ELLE: Care sunt dispozitivele fără care nu ai putea trăi și care nu îți lipsesc niciodată de pe birou? Ce calități trebuie să aibă un gadget pentru a deveni nelipsit din viața ta?

A.C.: Pe primul loc este telefonul. Pe al doilea loc era laptopul, dar a fost înlocuit recent de tabletă. În perioada de izolare mi s-a făcut dor sa desenez. Câștigând timpul pe care îl petreceam pe drumuri, mi-am spus că e momentul perfect să mă întorc la desenat. Așa am ajuns la tableta MatePad Pro de la HUAWEI, care, împreună cu stylus Huawei M-Pencil, sunt instrumentele perfecte pentru un creativ. În plus, am conectat-o și cu tastatura Smart Magnetic Keyboard și astfel am înlocuit laptop-ul. Îmi este mult ușor să o iau mereu după mine. Nu se știe niciodată când prind puțin timp liber. Ce îmi mai place la tabletă este faptul că bateria este foarte rezistentă. Și, o altă funcționalitate super utilă este faptul că suportă încărcare wireless inversă. Atunci când rămân fără baterie la telefon sau căști, le așez pe spatele tabletei și se încarcă rapid. Cam așa arată o viață cu mai puține cabluri. (Râde)

ELLE: Gadget-urile nu sunt făcute doar pentru muncă. Cum îți place să te relaxezi după o zi lungă?

A.C.: Cel mai mult îmi place când pot să îmi iau căștile și tableta în baie ca să-mi pun un serial în timp ce mă bucur de o baie cu spumă, dar asta se întâmplă foarte rar. Cel mai des le folosesc în timp ce mă demachiez, îmi pun o mască, îmi fac unghiile sau ordine prin dulapuri. Sunt multitasking de fel.

ELLE: Ne poți prezenta o schiță sau o lucrare preferată din portofoliu? Sau, ne poți oferi un sfat legat de importanța tehnologiei în crearea unui portofoliu?

A.C.: Cred că vreau să mai exersez înainte să-mi prezint lucrările pentru că, practic, abia acum încep să-mi fac un portofoliu digital. Acum lucrez la modelele de tapet pentru colecția pe care o pregătesc împreună cu Aestehic Kids și despre care vă povesteam mai sus, dar cum nu e gata încă, aș vrea să păstrez surpriza. Vă invit să mă urmăriți pe pagina mea de Instagram. În curând o să dezvăluim intreaga colecție de tapet pentru copii. Fiecare model are o poveste frumoasă și abia aștept să dezvăluim această colaborare.

ELLE: Cum arată pentru tine un Mobile Office perfect?

A.C.: Sunt foarte flexibilă și nu am nevoie de multe. Am nevoie doar de telefon, tabletă, power bank (dacă e cazul) și neapărat o conexiune bună la internet. Dacă le am pe astea, mă pot instala ușor oriunde. Să nu uit de combustibil: cafea bună și multă apă!

ELLE: Care este aplicația preferată pe care ai testat-o de pe tabletă și pe care o folosești zilnic?

A.C.: Concepts este aplicația mea preferată. Îmi este foarte ușor să fac schițe și varianta Pro este perfectă. Acum fac tot felul de colaje si îmi este mult mai ușor să lucrez cu prietenii mei de la Aestehic Kids pentru modelele de tapet. Stylus-ul mă ajută și el să mă bucur de mai multă precizie și chiar suportă înclinarea, pentru a crea diverse efecte.

ELLE: Dacă ai putea alege orice loc din lume de unde ai putea lucra, care ar fi acela?

A.C.: Cred că partea mea preferată o ocupației mele este că, în marea majoritate a timpului, pot să lucrez de oriunde. Sau mă rog, că îmi permite să plec des, pentru că sunt și multe proiecte care au loc în București. Așa că ne-am decis să profităm cât mai mult de acest aspect și să vedem cât mai multe locuri. Mă rog, când o să fie posibil. Sperăm să se întâmple cât mai curând.

Perioada pe care o traversăm mi-a făcut o poftă nebună de călătorit. Țările de la Mediterană sunt cele vizate. Când am aflat că nu putem să călătorim, am început să tânjesc după Italia. Abia aștept să revăd Roma și tot sudul Italiei. Îmi imaginez o terasă pe o stradă micuță, pavată cu piatră de culoarea mierii. Sunt cu tableta și cu un pahar de vin, dar ăsta e doar un vis pentru că Zora, fetița mea, nu ar permite asta. Așa că, second best, sunt tot acolo, dar pe terasa camerei de hotel, noaptea. Zora doarme, iar eu și cu Vladimir stăm la un pahar de vin și lucrăm împreună. Ne place să petrecem timp împreună chiar și când avem treabă. Uneori, ne dăm întâlnire să mâncăm și, până vine comanda, ne vedem fiecare de treabă pe telefon sau tabletă.

ELLE: Your latest obsession/plăcerea ta (ne)vinovată?

A.C.: Affogato și muzică italiană! Am istorie cu Italia, mi-am petrecut multe veri în Roma și în sudul Italiei când eram mai tânără și simt că nu o să trec ușor peste. Din contră, parcă visez din ce în ce mai des la un dolce far niente. Trebuie să mai pun pe listă și volanele. În colecția „Alice Cavaleru x I love Parlor” avem multe rochii cu volane, iar pe in (țesătura mea preferată) arată atât de cool. (Zâmbește)

