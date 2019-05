INNA lansează trei piese de pe albumul „YO”, compus integral de artistă în limba spaniolă

INNA lansează albumul „YO”, un album sincer, intens, scris cu multă iubire și sinceritate, din suflet, chiar de artistă și produs de David Ciente, alături de care aceasta a mai colaborat pentru piese ca „Ruleta”, „Gimme Gimme” și „Nirvana”.

„YO” include 11 piese, iar artista prezintă fanilor astăzi „Te Vas”, „Fuego” și „Gitana”.

INNA – Te Vas

INNA – Fuego

INNA – Gitana

Piesa și clipul „Te Vas” au fost lansate în exclusivitate pe billboard.com. Și pentru că a vrut să își surprindă fanii, artista a mai lansat încă două videoclipuri de pe album, în aceeași zi: „Fuego” și „Gitana” au fost lansate întâi pe www.yosoyinna.com, acolo unde fanii pot descoperi conțiut exclusiv despre artistă.

Toate cele 11 videoclipuri de pe album au fost filmate și regizate de Alexandru Mureșan și Bogdan Păun de la NGM Creative, iar producția video este semnată de Loops Production. De echipa de beauty a INNEI s-au ocupat Andra Manea și Anca Buldur (make-up), Sorin Stratulat și Adonis Enache (hair), RDStyling (ținute).

Pentru videoclipul „Te Vas”, INNA și-a dorit mult să danseze. Rezultatul? Mișcări de dans contemporan realizate împreună cu Dragoș Istvan, dansator și coregraf, un dans puternic ce susține melodia și mesajul piesei.

„Este una dintre piesele mele de suflet (deși îmi plac toate de pe acest album), o poveste pasională de dragoste. Mi-am dorit ca videoclipul să fie diferit față de altele de pe albumul „YO”. Sunt foarte bucuroasă de cum a ieșit și le mulțumesc celor de la NGM Creative, dar și lui Istvan”, a spus INNA.

În videoclipul „Fuego”, INNA poartă o rochie superbă de la Dolce & Gabbana, de inspirație latino, iar în videoclipul „Gitana” are o ținută gipsy full Gucci.

INNA a mai lansat până acum 4 piese de pe albumul „YO”: „RA”, „Iguana”, „Sin Ti” și „Tu Manera”. Aceasta din urmă este inclusă pe coloana sonoră a serialului „Grand Hotel” de la ABC, produs de Eva Longoria.

„Nu m-am așteptat ca una dintre piesele de pe noul meu album, „YO”, să fie apreciată într-un timp atât de scurt și deja să fie inclusă pe coloana sonoră a unui serial. Când m-au anunțat cei din echipa mea de la Global Records și Roc Nation despre această reușită, am fost extrem de entuziasmată. „Tu Manera” este una dintre cele mai energice piese pe care le-am compus și se pare că va bucura și mai mulți oameni și cu ajutorul unui serial TV. Sky is the limit”, a declarat INNA.

Albumul „YO” este în limba spaniolă, este compus integral de artistă și produs de David Ciente și lansat cu Global Records și ROC Nation, labelul lui Jay-Z, care reprezintă artiști de top precum Rihanna, Shakira, Mariah Carey, Damien Marley, Miguel, Willow Smith.

