INNA lansează “Me Gusta”, o piesă compusă integral chiar de ea

Videoclipul piesei “Me Gusta” a fost filmat în București și în Barcelona, în regia lui Barna Nemethi, cu care artista a mai lucrat până acum pentru “Yalla”, “Ruleta”, “Good Time”, DoP Marius Apopei (“Ruleta”) și John Perez, director de imagine care a lucrat cu Rihanna, Beyonce, Alicia Keys, Jay-Z, Lady Gaga.

De imaginea INNEI s-au ocupat RDStyling (ținute), Anca Buldur (make-up), Adonis Enache (hair).

INNA este una dintre artistele care contribuie la compunerea pieselor, scriind unele dintre cele mai populare hituri ale sale, precum “Diggy Down”, “Yalla” , “Bop Bop”, “Ruleta” și „Caliente”.

„Me Gusta” este prima piesă de pe albumul în limba spaniolă pe care INNA îl va lansa anul acesta.

„Sunt bucuroasă că am lansat „Me Gusta”, o piesă foarte așteptată de fanii mei pe care am compus-o și am făcut o super echipă cu David Ciente. Sper să vă placă și să vă facă să dansați”, a spus INNA.

INNA a lansat la finalul anului trecut albumul “Nirvana” pe care este inclus single-ul cu același nume, dar și “Ruleta”, “Gimme Gimme”, “Nota de plată” cu The Motans, precum și piese noi: “Don’t Mind”, “Dream About the Ocean” sau “My Dreams”.

