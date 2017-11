INNA a lansat videoclipul piesei “Nirvana”

„Nirvana este una dintre piesele mele preferate si ma bucur ca si videoclipul surprinde foarte mult vibe-ul. M-am simtit sexy, stylish, spirited la filmare, am lucrat cu foarte multi oameni cool si sper sa va placa ce a iesit”, ne-a declarat INNA.

“Nirvana” a fost compusa de INNA, Thomas Troelsen (compozitor si producator- “Marabou” – ANTONIA, Pitbull, Flo Rida, Justin Bieber, David Guetta, Nile Rodgers, Robin Thicke, Charlie Puth, Chris Brown, Robin Schulz, Akon, Meghan Trainor).

Videoclipul piesei a fost filmat si regizat de Bogdan Paun si Alexandru Muresan (NGM Creative), de imaginea INNEI s-au ocupat RD Styling (tinute de la Alexandru Simedru, Trashkin, Vetements, Off White, Balenciaga), Make-up and Beauty Studio si Endorphin Lab (hair).

Noul album “Nirvana” care se va lansa pe 11 decembrie include single-urile “Gimme Gimme”, “Ruleta” feat. Erik, dar si “Nota de plata” cu The Motans si “Tu si Eu” feat. Carla’s Dreams, “Nirvana”, dar si piese no ice vor fi lansate in urmatoarele zile pe canalul de YouTube al INNEI.

“Abia astept sa ascultati albumul “Nirvana”, sunt fericita sa vi-l prezint si sa ne bucuram impreuna de piese energice cu beat-uri fresh. Am lucrat cu producatori si compozitori talentati si sper sa simtiti ‘Nirvana’ din acest album”, a spus INNA.

Albumul “Nirvana” are un sound pop, la compozitia si productia pieselor participand Marco&Seba (cei care au compus si produs majoritatea hiturilor artistei), David Ciente, Thomas Troelsen, Alex Cotoi, Vlad Lucan in cadrul unor sesiuni care au avut loc in studiourile Global Records.

Albumul “Nirvana” va fi disponibil incepand cu 11 decembrie exclusiv in magazinele LIDL din Romania.

Anul acesta, INNA a lansat doua single-uri “Gimme Gimme” si “Ruleta” feat. Erik, fiecare cu peste 105 000 000 de vizualizari, respectiv 120 000 000 de vizualizari.

Pana acum, in cei 9 ani de cariera, INNA a lansat albumul “Hot”, “I Am The Club Rocker”, “Party Never Ends” si “INNA”, precum si EP-ul “Summer Days”.

Foto: Alex Chitu