Inelul de logodnă primit de Camilla Parker Bowles de la Prințul Charles are o poveste impresionantă

Săptămâna trecută, Camilla Parker Bowles a fost prezentă la The Royal Society of Literature’s „40 Under 40″, eveniment la care nu a fost însoțită de Prințul Charles. Ducesa de Cornwall a semnat cărți și a vorbit în fața unui public onorabil, format din scriitori, iar fanii nu au putut să nu remarce inelul de logodnă care-i strălucea ducesei pe deget.

Vezi această postare pe Instagram #CustomEngagementRing #EmeraldCutDiamond #StraightBaguetteDiamonds #CaratsAreGoodForYou #CamillaParkerBowles #Who? O postare distribuită de Victoria Strong (@vicloveslattes) pe Iun 21, 2019 la 1:52 PDT

Se pare că bijuteria primită de la Prințul Charles i-a aparținut Reginei Elisabeta, Regina Mamă numită după decesul Regelui George al VI-lea. Bijuteria nu a marcat logodna reginei cu George al VI-lea, fiind încă necunoscută sursa de proveniență, însă i-a revenit Camillei, alături de alte piese impresionante din colecția Elisabetei.

Piesa impresionantă are încrustat un diamant de cinci carate în centru, alături de trei diamante pe ambele părți. Deborah Papas, o bijutieră cunoscută, le-a spus celor de la Metro că estimează valoarea inelului la 288.000 de dolari. După cum Express a descoperit, inelul este doar una dintre numeroasele bijuterii pe care Camilla le-a moștenit din colecția Reginei Mamă. Camilla a purtat și tiara Greville, o altă bijuterie regală care i-a aparținut mamei lui Charles. Camilla și Charles s-au căsătorit în urmă cu 13 ani, însă inelul strălucește pe degetul Ducesei la fel de tare ca în prima zi.

Citește și:

Motivul pentru care Meghan Markle ar putea fi invitată la Wimbledon

Foto: Instagram, Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro