Încă o schimbare la „Vorbește lumea”! Cine este vedeta care se alătură emisiunii

Cove, Theo Rose, Veverița și Coțofană sunt pregătiți să aducă cei mai cunoscuți invitați, dar și cele mai interesante provocări. Săptămâna trecută a fost una aniversară, iar Sore a revenit în gașcă pentru a serba cei 6 ani.

Dacă luni, Sore posta pe contul ei de Instagram: „I’m baaack. Încă o săptămână alături de Vorbește Lumea și nu oricum, aniversăm 6 ani! Mândră să fiu acum cu voi, mândră am fost și acum 6 ani, când a debutat emisiunea”, vineri ea serba frumoasele zile petrecute pe set, dar și lansarea noii piese: „O săptămână încheiată frumos și cu noua piesa lansată pe orbite: Fake it”.

De astăzi, gașca verii este completată de Lili Sandu. Actriță cunoscută, cu o experiență vastă în televiziune și o mămică superbă, Lili este pregătită să aducă voia bună și energia în fiecare dimineață!

Înaintea acestei săptămâni, Lili declară: „Sunt foarte entuziasmată să mă reîntorc în studioul de la Vorbește Lumea, de data asta ca și co-prezentator. Am absentat motivat o perioadă cam lungă din fața camerelor de filmat și nici că nu se putea mai bine să încep decât cu Gașca Vorbește Lumea la PRO TV. O să fie o săptămână suuuuper fun, vă garantez asta și abia aștept să ne bem cafeaua împreună!

Dragul meu Cove, la cât sunt de nevorbită, poți să stai liniștit că voi fi cel mai minunat co-prezentator! :)) Abia aștept să ne revedem”.

Anunțul că Lora pleacă din emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV a fost confirmat de către artistă, după ce timp de cinci luni, ea și prezentatorul Gabriel Coveșeanu, cunoscut drept Cove, au format o echipă. Lora se desparte de emisiune pentru a aloca mai mult timp proiectelor personale. „Dragii mei, încep prin a vă spune tuturor: Mulțumesc! A fost o perioadă frumoasă în care am fost alături de voi de la prima oră a dimineții, în care am povestit și în care m-ați cunoscut mai bine. De ce să ne împotrivim? Nu e floare la ureche să ne luăm rămas bun din locuri care ne-au adus zâmbete. Acum că programul meu este tot mai încărcat, am decis alături de colegi ca odată cu edițiile de vară, să îmi aloc mai mult timp pentru toate planurile mele: cariera muzicală și afacerea cu produse de beauty. În plus, vom începe promovarea filmului Pup-o, mă 2. Povestea „Vorbește Lumea” merge mai departe de luni, iar aproape de mine puteți rămâne prin rețelele sociale”, a declarat Lora.

