Încă o eliminare din echipa Faimoșilor la Survivor România 2021

Georgiana Lupu, din echipa Faimoșilor, a fost eliminată de la Survivor România 2021, competiția care se desfășoară în Republica Dominicană. Concurenta în vârstă de 24 de ani a fost propusă spre eliminare de către Jador, care s-a clasat pe primul loc în preferințele publicului din echipa Faimoșilor.

Georgiana s-a arătat surprinsă de alegerea lui, având în vedere că a declarat că nu o va vota niciodată spre eliminare. „Din punctul meu de vedere, Jador a fost corect și apreciez chestia asta, dar sunt surprinsă pentru că a spus că nu o să mă voteze niciodată. Pe parcursul zilei am simțit că o să fiu al doilea nume din echipă”, a spus concurenta din echipa Faimoșilor, potrivit Kanal D.

Georgiana Lupu a transmis și un mesaj emoționant pentru colegii ei, mărturisind că speră ca într-o zi să se revadă cu unii dintre ei. „Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa cât am putut. Consider că lucrul ăsta mă face mai puternică și plec cu fruntea sus. Sunt mândră de mine pentru ce am realizat aici. Îmi cer iertare dacă i-am supărat, le mulțumesc fiindcă mi-au acordat o șansă. Mă doare că știu că aș mai fi rezistat. Am învățat la Survivor să supraviețuiesc, să înțeleg oamenii, să apreciez pe fiecare în parte. Am rămas cu amintiri frumoase, e o competiție grea, în care face față doar cine lasă de la el, pentru că suntem caractere diferite. Sper să mă revăd cu o parte dintre ei și sper ca unul dintre ei să câștige Survivor România”, a spus Georgiana Lupu după ce a aflat că e eliminată, citată de Kanal D.

Inițial, Georgiana Lupu a făcut parte din echipa Războinicilor, însă, a fost mutată din cauza unor dispute cu colegii ei. A fost campioană națională la bob în 2018 și vicecampioană la atletism. Sportul nu este singura pasiune a Georgianei pentru că mai scrie poezii și a publicat și o carte. În 2020 a fost finalistă în emisiunea iUmor de pe Antena 1.

Georgiana Lupu are o poveste de viață emoționantă și a avut parte de mai multe greutăți. A fost crescută într-un centru de plasament și nici până în ziua de astăzi nu își cunoaște tatăl. „Eu m-am născut în puşcărie, apoi am fost luată de Protecţia Copilului Bacău, pentru că mama nu avea condiţii să mă crească. M-am trezit direct la cămin, atâta ştiu. Am aflat că sunt născută în pușcărie după vârsta de 7-8 ani. (…) Când am aflat, a fost foarte dureros. Eu ştiam că mama a fost de acord ca să ajung acolo, pentru că ea nu avea posibilitatea să mă crească. Am întrebat-o cine este tatăl meu, a zis că o să-mi spună când o să mai cresc. Tot am aşteptat”, a declarat Georgiana Lupu, potrivit sursei menționate.

Emisiunea Survivor România 2021 poate fi urmărită pe Kanal D de joi până duminică de la ora 20:00.

