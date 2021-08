Imaginile surprinzătoare publicate de Delia din vacanță. Unde a plecat artista de această dată

Când vine vorba de escapade pe diferite plaje exotice, Delia este una dintre artistele care apreciază din plin să se bucure de astfel de locuri. De la India, Maldive, Cancun, Tulum, Thailanda și până la Zanzibar, vedeta este recunoscută pentru faptul că preferă să meargă și să exploreze destinații de vacanță diverse.

De data asta, spre surprinderea tuturor, Delia nu a mers într-o destinație exotică, așa cum ne-a obișnuit până acum, ci a ales să meargă la munte și să descopere locuri cum ar fi Chamonix-Mont-Blanc, Franța și Zermatt, Elveția. Artista se bucură de unele dintre cele mai spectaculoase peisaje și împărtășește o mulțime de imagini și cu fanii ei de pe rețelele de socializare. Iar Delia nu se află singură, ci este alături de soțul ei, Răzvan Munteanu, bucurându-se împreună de experiențele de care au parte. În fotografiile publicate de către artistă pe Instagram, aceasta este îmbrăcată corespunzător pentru a se aventura într-o drumeție.

După 9 ani de căsnicie, Delia și partenerul ei, Răzvan Munteanu, petrec încă foarte mult timp împreună și împărtășesc aceleași pasiuni pentru aventuri și călătorii, deși sunt și foarte diferiți în multe privințe. Artista a povestit în cadrul unui podcast, găzduit de Gojira, despre implicarea partenerului său în managementul carierei ei. Artista a menționat faptul că ea și Răzvan Munteanu nu au călătorit până acum separat, de când formează un cuplu. „Nu zic că i-am deschis ochii în direcția asta, dar cumva s-au întâmplat lucrurile în momentul în care ne-am întâlnit, am petrecut timp împreună, a văzut de ce mă lovesc, povesteam lucruri de prin concerte și tot eu i-am zis: „Hai să fim o echipă cumva, că în tine chiar am încredere.” Suntem o familie. (…) Nu trec zile să nu ne vedem. Nu am călătorit separat niciodată de când suntem împreună.”

Foto: Instagram (@delia, @delianomad)

