Imagini RARE cu Monica Bellucci împreună cu cele două fiice ale sale. Cum arată Deva și Leonie

Monica Bellucci se află zilele acestea în Portofino împreună cu cele două fiice ale sale, Deva, în vârstă de 16 ani, și Leonie în vârstă de 11 ani.

Celebra actriță în vârstă de 56 de ani a fost fotografiată de paparazzi la sosirea în Portofino, dar și în timpul unei plimbări alături de fiicele pe care le are cu fostul ei soț, actorul Vincent Cassel. Poți vedea și tu imaginile în galeria de mai sus.

Monica Bellucci a ținut-o tot timpul de mână pe fiica ei cea mică, Leonie, și a purtat o ținută casual compusă din jeans, jachetă din denim, cămașă neagră, dar și mască de protecție, în conformitate cu regulile locale.

Motivul pentru care celebra actriță se află în Portofino a ieșit la iveală în ziua următoare când fiica ei cea mare, Deva, a fost fotografiată în timp ce filma o reclamă pentru brand-ul Dolce & Gabbana. Deva este imaginea unuia dintre cele mai recente parfumuri lansate de acest brand și se poate mândri deja cu o carieră înfloritoare ca model.

Monica Bellucci a început recent să lucreze în Italia la un nou film în care va fi implicată. Este vorba despre The Befana Comes At Night 2: The Origins. În fotografiile surprinse de către paparazzi în timpul unei pauze în cadrul filmărilor, Monica Bellucci este îmbrăcată în haine specifice unei vrăjitoare, acesta fiind și rolul pe care ea îl interpretează.

Filmul este produs de Lucky Red și Rai Cinema în colaborare cu Sky și este un prequel al peliculei italiene La Befana vien di notte. Filmul îi va avea în rolurile principale pe Zoe Massenti, Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Corrado Guzzanti și Fabio De Lu. Filmările au început în Italia de pe 1 martie, iar lansarea ar trebui să fie spre sfârșitul anului 2021.

Monica Bellucci are acum o relație cu o relație cu Nicolas Lefebvre, în vârstă de 36 de ani, presupunându-se că ar fi împreună încă din mai 2017, la patru ani de la despărțirea de fostul soț, Vincent Cassel.

Actrița a confirmat pentru prima dată că are o nouă relație într-un interviu acordat Paris Match în luna noiembrie a anului 2019, însă a rămas rezervată privind identitatea noului său partener. „Bărbatul cu care îmi împart viața nu lucrează în același domeniu ca mine, dar călătorește mult. Ritmul său de viață îl completează pe al meu”, spunea Monica Bellucci la vremea respectivă.

Monica Bellucci a fost căsătorită cu fotograful de modă Claudio Carlos Basso, din 1990 până în 1994, iar apoi cu actorul Vincent Cassel, din 1999 și până în 2013.

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Profimedia

