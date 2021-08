Imagini rare cu Melanie Griffith și fiica ei, Stella Banderas

Melanie Griffith a fost surprinsă recent în compania fiicei sale, Stella Banderas. Cele două au fost fotografiate de paparazzi pe 9 august, în ziua în care Melania Griffith a împlinit 64 de ani și păreau să sărbătorească acest eveniment.

Melania Griffith și fiica ei, Stella Banderas, în vârstă de 24 de ani, au fost surprinse luând cina. Cele două nu au fost singure, ci însoțite de un bărbat. Actrița purta un top negru, pantaloni maro și sandale cu toc, iar părul îl avea prins într-un coc, în timp ce Stella a preferat o salopetă neagră, accesorizată cu o jachetă, sandale negre și o geantă neagră Chanel. De asemenea, cele două purtau și măști de protecție.

Stella Banderas este fiica lui Antonio Banderas și a lui Melanie Griffith. Cei doi s-au cunoscut în 1995, pe platourile de filmare de la pelicula Two Much. S-au căsătorit în 1996 în Londra după finalizarea proceselor de divorț de Ana Leza, în cazul lui Banderas, și de Don Johnson, în cazul lui Griffith.

Melanie Griffith și Antonio Banderas s-au despărțit în 2014, însă au rămas în relații apropiate de când divorțul lor a fost finalizat în 2015. Pe lângă Stella, Melanie mai are un fiu, pe Alexander Bauer, din căsnicia cu Steven Bauer, și o fiică, cunoscuta actriță Dakota Johnson, din relația cu Don Johnson.

Melanie Griffith și Don Johnson s-au căsătorit pentru prima dată în 1976 și au fost împreună timp de 6 luni până când au divorțat. Ulterior, s-au împăcat și s-au căsătorit din nou, în 1989, însă în 1996 s-au despărțit definitiv.

În ciuda faptului că Stella are părinți care se bucură de faimă în întreaga lume, ea a preferat să fie o prezență discretă. Cu toate astea, a apărut în debutul regizoral al tatălui ei, Crazy in Alabama, alături de mama ei, în 1999. Stella Banderas este și model, a fost protagonista unei campanii pentru un brand de modă sustenabil, ale cărui creații sunt realizate din nailon regenerat, și are propria companie, numită Lightbound, care se ocupă cu vânzarea de produse artizanale.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro