Imagini de arhiva cu “ingerii” Victoria’s Secret

Brand-ul Victoria’s Secret aniverseaza 14 ani de la lansarea colectiei VS Pink si sarbatoreste momentul dand publicitatii imagini de arhiva cu cateva modele care au facut parte sau inca mai fac parte din celebra echipa a “ingerilor”.

Cele patru modele care apar in aceste imagini sunt Miranda Kerr, Behati Prinsloo, Candice Swanepoel si Elsa Hosk.

Miranda Kerr a fost imaginea Victoria’s Secret in 2008 si a participat la celebrul show in perioada 2007-2012, in timp ce Behati Prinsloo a fost imagine in 2008 si inca mai participa la show-uri (desi, in acest an, prezenta ei este incerta, ea fiind insarcinata cu al doilea copil).

Victoria’s Secret Fashion Show va avea loc pe 28 noiembrie in Shanghai, China, fiind prima data cand celebrul show este organizat in acest oras. Printre “ingerii” care vor fi prezenti pe catwalk se numara: Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Lily Aldridge, Sara Sampaio, Stella Maxwell si Taylor Hill.

Alte nume celebre confirmate pentru acest show sunt Bella Hadid si Gigi Hadid (este a doua prezentare la care faimoasele surori participa impreuna), Karlie Kloss, Devon Windsor si Liu Wen.

Foto: PR