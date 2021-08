Imagini adorabile cu Bradley Cooper și fiica sa, Lea, la ziua de naștere a lui Barack Obama

Săptămâna trecută, Barack Obama a împlinit 60 de ani. Cu această ocazie, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii a organizat o petrecere impresionantă, la care au luat parte extrem de multe celebrități.

Printre acestea s-a numărat și Bradley Cooper, care a venit însoțit de fiica sa, Lea de Seine, în vârstă de patru ani. Cei doi au fost surprinși de către paparazzi în timp ce ajungeau la vila lui Barack Obama din Martha’s Vineyard.

Lea purta un set roz format dintr-o bluză și o pereche de pantaloni, ambele cu un imprimeu amuzant și o bască neagră pe care era inscripționat LOVE.

Și tatăl său, actorul în vârstă de 46 de ani, a ales o ținută lejeră, purtând un hanorac și pantaloni scurți, pe care i-a accesorizat cu o pereche de pantofi sport albi, o șapcă și ochelari.

Recent, au apărut mai multe zvonuri conform cărora Bradley nu ar fi tocmai încântat de relația pe care Irina Shayk, mama fetiței sale, o are cu Kanye West. Și asta nu fiindcă nu și-ar dori ca modelul să își refacă viața amoroasă, ci fiindcă îi e teamă că Lea va fi afectată în mod direct de această relație.

„E doar o chestiune de timp până când toată această tevatură se va năpusti asupra fiicei sale, Lea. Bradley e foarte protector cu fiica lui. Se bucură că Irina are o relație. Ce nu îl bucură este persoana cu care are o relație. Urăște toată publicitatea de care aceasta are parte și pe care va continua să o primească fiindcă e cu Kanye.”, a declarat un apropiat al actorului pentru In Touch.

Potrivit acestuia, Bradley nu vrea ca fiica sa să fie expusă și încearcă să o țină departe de ochii presei sau ai publicului.

„Bradley știe mai bine ca oricine cum o relație cu o celebritate poate scăpa de sub control. Prietenia sa cu Lady Gaga este exemplul perfect. Bradley era deja preocupat de faptul că Lea începe să fie recunoscută și etichetată drept fiica lui și a Irinei. Dar acum, cu Kanye, este un cu totul alt nivel de celebritate. Nu își dorește asta pentru Lea.”, a concluzionat sursa, potrivit In Touch.

