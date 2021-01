Imaginea cu care Antonia și-a îngrijorat fanii

Antonia și-a îngrijorat fanii după ce a publicat pe contul personal de Instagram o fotografie în care se poate vedea că are o perfuzie.

Artista în vârstă de 31 de ani a mărturisit că a stat două săptămâni în casă și că a decis să facă un tratament. „După 2 săptămâni în casă am zis să vin la locul meu de vindecare să îmi fac un tratament MEGABOOST”, a scris artista pe Instagram.

Antonia a făcut în cadrul unei clinici medicale o terapie perfuzabilă ce are ca scop stimularea energiei și a sistemului imunitar, dar are și un rol de detoxifiere. Artista a publicat o fotografie cu ea și a ținut să își liniștească fanii cu privire la starea ei de sănătate. „Sănătatea mai întâi”, „Sunt bine”, a scris Antonia alături de fotografia în care se vede că are perfuzie.

În urmă cu câteva zile, Antonia le mărturisea pe Instagram fanilor ei că ieșea din casă pentru prima dată după 14 zile, însă fără să ofere foarte multe detalii și nici să dezvăluie motivul.

Pe 28 decembrie a avut loc a doua ediție The Artist Awards în cadrul unei gale în care au fost celebrați diferiți artiști, dar și creatori de conținut. Prezentatorii show-ului au fost Irina Rimes și Jorge, iar gala a fost difuzată de Pro TV. Printre câștigători s-a numărat și Antonia, ea reușind să câștige premiul pentru Favorite Artist.

Alina Eremia, Andra, Antonia, Carla’s Dreams, DJ Project & Andia, INNA, Irina Rimes, Rengle, Roxen, The Motans și EMAA au urcat pe scena The Artist Awards și au cântat unele dintre cele mai ascultate și apreciate piese din ultima perioadă sau piese abia lansate, care au fost prezentate în premieră, informează Pro TV.

Antonia și partenerul ei, Alex Velea, și-au aniversat la începutul lunii decembrie băiețelul, Akim, care a împlinit vârsta de 4 ani. Antonia și Alex Velea mai au împreună un băiețel, pe nume Dominic, în vârstă de 5 ani. Cei doi artiști formează un cuplu de aproximativ 8 ani.

