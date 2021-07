Imagine inedită cu Violeta și Radu Ștefan, doi dintre copiii lui Ștefan Bănică

Ștefan Bănică este unul dintre artiștii care a fost rezervat până acum în privința celor trei copii ai săi. Artistul îl are pe Radu Ștefan, băiatul cel mare, din relația cu Camelia Constantinescu, pe Violeta din căsătoria cu Andreea Marin, și pe Alexandru alături de actuala parteneră, Lavinia Pîrva.

Ștefan Bănică a plecat într-o vacanță alături de cei trei copii ai săi, dar și alături de soția lui, Lavinia Pîrva. Cu această ocazie, Radu Ștefan și Violeta au surprins printr-o imagine făcută publică pe rețelele de socializare. Cei doi s-au fotografiat împreună și au atras privirile cu apariția lor.

Nu este pentru prima dată când cei doi sunt surprinși împreună. În luna septembrie a anului 2020, Andreea Marin a participat la decernarea premiilor UCIN 2020, iar la eveniment a venit însoțită de Violeta și Radu Ștefan Bănică.

Radu Ștefan Bănică a moștenit pasiunea pentru teatru a tatălui și bunicului său, jucând deja în mai multe piese de teatru la Teatrul de Comedie din București. Tânărul a făcut dezvăluiri într-un interviu pentru revista Viva! despre relația pe care o are cu Andreea Marin, dar și cum se înțelege cu sora lui. „Am rămas în relații foarte bune cu Andreea, merg la ea în vizită pentru a mă vedea și a petrece timp cu sora mea, Violeta.”

El a povestit că întreaga familie obișnuiește să se vadă des, întâlnindu-se acasă la tatăl său. „Ne înțelegem foarte bine, ne sprijinim reciproc și ne vedem foarte des la tata, unde se strânge toată familia.”

În ceea ce îl privește pe fratele său cel mai mic, Alexandru, Radu a declarat că este un copil jucăuș și cu o personalitate puternică. „Dacă pandemia poate avea și o parte bună, atunci e aceea că am reușit să petrecem foarte mult timp împreună. E un copil foarte jucăuș, energic și cu o personalitate puternică”, a spus Radu Ștefan Bănică pentru sursa citată anterior.

Și Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, are înclinații în zona artistică. Prezentatoarea TV a vorbit într-o emisiune TV despre înclinațiile și talentele pe care le are fiica ei. „E devreme să spun asta, ce carieră va urma fiica mea! E foarte talentată în privința limbilor străine, în muzică. Tocmai a compus o melodie, sper să nu mă certe că am spus asta cu voce tare, pe care o înregistrează împreună cu tatăl ei. Matematica îi place la fel de mult, deci nu știu ce va alege. Dacă o întrebi acum, îți va răspunde că vrea să se facă avocat.”

