Imagine inedită cu Sunday, fiica actriței Nicole Kidman

Nicole Kidman este una dintre actrițele care publică destul de rar pe rețelele de socializare imagini cu familia sa. Însă, ea a reușit să își ia fanii prin surprindere deoarece cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale, Sunday, a postat pe contul său de Instagram o fotografie emoționantă cu fiica ei.

Sunday a împlinit 12 ani și mama ei a ținut să îi onoreze ziua de naștere și cu o fotografie inedită, acompaniată de un mesaj emoționant: „Îmbrățisări de aniversare pentru draga noastră Sunday 🥰🎂 La Muți Ani fetiță xx”.

View this post on Instagram Birthday hugs for our darling Sunday 🥰🎂 Happy Birthday baby girl xx A post shared by Nicole Kidman (@nicolekidman) on Jul 7, 2020 at 9:02am PDT

Anul trecut, Nicole Kidman a fost fotografiată pe platourile de filmare din New York ale serialului The Undoing alături de cele două fiice ale ei, Sunday Rose și Faith Margaret.

În ceea ce privește noul serial în care Nicole Kidman are rol principal, acesta are la bază cartea You Should Have Known, scrisă de Jean Hanff Korelitz. Mai mult decât atât, Nicole este și producător executiv, iar din distribuție mai fac parte staruri precum Hugh Grant, Noah Jupe și Lily Rabe. Nu se știe încă momentul când seria dramatică va ajunge pe micile ecrane.

Într-un interviu pentru Entertainment Tonight, Nicole Kidman a vorbit deschis despre felul în care dorește să își educe copii alături de soțul său, Keith. „Am lucrat cu atâtea femei tinere și, evident, acum îmi cresc fetele și îmi doresc ce este mai bun pentru ele. Dacă cineva vine la copiii mei și ar fi dispus să-și împărtășească cunoștințele fără să aibă vreun interes și să spere să aibă o viață cât mai bună, și într-un fel, să-i ajute, aș fi atât de recunoscătoare. Deci, același lucru încerc și eu să fac.”

Nicole Kidman și Keith Urban formează unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri de la Hollywood. Ei au sărbătorit anul acesta 14 ani de căsătorie. Cei doi au împreună două fetițe, Sunday Rose, în vârstă de 12 ani, și Faith Margaret, 9 ani. Kidman mai are doi copii, Isabella, 27 ani, și Connor, 25 ani, pe care i-a adoptat în timpul căsătoriei cu actorul Tom Cruise.

