Imagine inedită cu Adela Popescu, dezvăluită chiar de soțul ei. Cum arată vedeta cu câteva zile înainte de a naște

Emoții mari pentru Adela Popescu și Radu Vâlcan! Mai sunt doar câteva zile până când vor deveni părinți pentru a treia oară și abia așteaptă întâlnirea cu băiețelul lor.

Radu Vâlcan le-a făcut o surpriză fanilor care îl urmăresc pe Instagram și a dezvăluit o imagine cu Adela Popescu însărcinată în 9 luni. „Mi-a trimis iubita mea poza asta. Nu m-am putut abtine sa nu v-o arat. Iarta-ma, @adela_popescu, ca dau din casa! ❤️”, este textul care însoțește fotografia postată de Radu Vâlcan.

Radu Vâlcan a vorbit într-o emisiune la Antena Stars despre cum se pregătesc pentru momentul cel mare și cum se simte Adela Popescu în această perioadă. „Adela se simte foarte bine. Deja ne pregătim, pentru că mai sunt, după spusele medicului ginecolog, câteva zile, dar născând natural nu știm exact când va avea loc evenimentul”, a spus Radu Vâlcan.

„În rest așteptăm, avem emoții, ea se simte foarte bine, evident că e obosită, lucruri specifice acestei perioade”, a mai declarat acesta, povestind că deja bebelușul are camera lui și că au stabilit și un nume.

Adela Popescu a povestit acum ceva timp că își dorește să nască natural. Vedeta a declarat în emisiunea „Vorbește Lumea” că are anumite temeri în ceea ce privește nașterea celui de-al treilea copil, având în vedere protocolul în vigoare impus de pandemie. „În primul rând, acum mă preocupă foarte tare care este chestia cu Covid-19. Nu atât că m-aș putea îmbolnăvi, cât că protocolul, în clipa în care te internezi și ești pozitivă, presupune să fii mutată la o maternitate de suport Covid. Asta înseamnă că naști cu medicul de gardă și n-ai voie să-ți vezi copilul, nu știu dacă o săptămână sau două, ceea ce, cumva, nu e chiar o bucurie. De-asta am spus că ar fi ideal ca în ultimele două săptămâni, cel puțin, să mă cam izolez.”

Adela Popescu a adăugat faptul că se teme și de o afecțiune care i-a pus probleme la primele sale nașteri: „Într-adevăr, am început să am și mari emoții pentru naștere pentru că, dacă la prima mi s-a părut că a fost complicat și dureros, dar m-am gândit că a fost o întâmplare, la a doua m-am dus mult mai relaxată și a fost chiar mai greu. Acum, a treia oară, am o certitudine că va fi foarte greu.” Este vorba despre probleme la coloana vertebrală, care îi provoacă dureri, cu atât mai mult în cazul travaliului: „Când copilul coboară se așază pe niște terminații nervoase ale coloanei… Deci mie când îmi începe travaliul nu am doar durere pe contracție, am o durere constantă, ca atunci când cineva îți apasă pe măduvă, deci pe nervi, plus intensitatea de la contracție. Durerea e foarte mare”, a mărturisit actrița în emisiunea de la PRO TV.

