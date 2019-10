Ilinca Vandici, confesiuni despre naștere: „Experiența a fost șocantă și traumatizantă pentru mine”

Ilinca Vandici și-a deschis sufletul cu privire la traumele prin care a trecut după naștere prin intermediul unui vlog pe contul său de Youtube. Ea a povestit care a fost experiența nașterii și ce anume a făcut-o să conștientizeze prin ce a trecut: „La mine toată experiența a fost șocantă și traumatizantă. Sunt lucruri pe care le simt și acum, doar că acum gândesc și văd altfel. Nașterea a fost traumatizantă pentru mine. După naștere am stat la terapie intensivă 12 ore, nu mi se mai dezmorțeau picioarele. L-am primit pe bebe, l-am ținut în brațe, am încercat să îl alăptez, i-am făcut două poze, era un înger superb. După cele 12 ore, am fost mutată în rezervă.”

Experiența nașterii nu este ușoară pentru toate femeile, iar Ilinca este una dintre femeile care a recunoscut că s-a confruntat cu depresia postnatală. Ea s-a simțit speriată la început deoarece nu știa ce anume trebuia să facă astfel încât să îi fie bine copilului ei: „Rămân singură în salon, vin asistentele, îmi dau copilul să îi dau să mănânce și îmi pun copilul în brațe. Îmi pun copilul la sân, copilul stă, un minut, două-trei minute, după care începe să urle, de foame, nu de altceva, doar că eu nu aveam lapte. Sar din pat, cu Zian în brațe, proaspăt operată, cu sondele după mine și încep să legăn copilul. Am reușit, dar nu vă pot spune ce dureri și senzația că o să cad din picioare și trebuie să îl protejez pe el. Psihic s-a întâmplat un declic.”

Pe lângă depresia postnatală, prezentatoarea TV s-a confruntat și cu atacuri de panică, pe care le-a resimțit încă de când era în spital. „A plecat toată lumea acasă și atunci am simțit pentru prima oară ce înseamnă un atac de panică. Din senin. Aveam o greutate care mă apăsa, simțeam că e foarte mică încăperea și că mă sufoc. În momentul în care am conștientizat că sunt singură, am început să plâng. Și am plâns vreo 45 de minute, fără să mă pot opri, fără să îmi explic de ce, fără să am un motiv anume. Nu se întâmplase nimic. Am plâns și m-am descărcat. Dar alea 45 de minute am plâns de parcă era sfârșitul lumii. La un moment dat m-am oprit, m-am liniștit și am adormit. Atunci am realizat că ceva e în neregulă, nu eram eu, nu mă recunoșteam, nu înțelegeam exact de unde și de ce mi se întâmplă toate lucrurile astea.

Ilinca Vandici le-a dat și câteva sfaturi femeilor care au trecut prin expriențe similare ei, punctând faptul că este important să găsești și un spațiu sigur prin care să vorbești despre această experiență. „Ăsta este primul sfat pe care vreau să vi-l dau. Nu mai stați pe mesaje, pe telefoane, ține de fiecare în parte, însă eu am primit mii de mesaje, sute de telefoane de la oameni care evident mă iubesc și mă apreciază, iar eu pentru că nu voiam să supăr pe nimeni și îmi doream să răspund tuturor, am stat și am răspuns la toate telefoanele în parte. Asta înseamnă că n-am dormit, nu i-am acordat timp copilului meu pentru că am stat pe telefon. Nu faceți asta. Să vă permiteți să vă descărcați de tot ce înseamnă depresia postnatală.”

