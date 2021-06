Ilinca Vandici a ajuns de urgență la spital. Ce a pățit prezentatoarea „Bravo, ai stil!”

Ilinca Vandici a dezvăluit fanilor care o urmăresc pe Instagram care sunt motivele pentru care a ajuns de urgență la spital și cum se simte acum.

Îndrăgita prezentatoare a emisiunii „Bravo, ai stil!” a povestit că s-a dus la spital de urgență, unde medicii i-au pus câteva perfuzii, însă acum se simte bine și a revenit acasă.

Ea a postat câteva imagini de pe patul de spital, lucru care i-a îngrijorat pe fanii ei, care i-au transmis mii de mesaje și întrebări cu privire la starea ei de sănătate.

„Sunt bine, mulțumesc foarte mult, am primit foarte multe mesaje! Am făcut o criză de stomac, de trei zile mă doare stomacul tare, tare și aseară nu am mai suportat și am fost la urgență. Abia după a doua perfuzie a început să mă mai lase durerea. Cert este că după analizele și investigațiile de aseară de la urgență nu ne-am dat seama de la ce se întâmplă treaba aceasta. Așa că urmează să mai fac niște investigații, să vedem dacă este, nu știu, o bacterie. Totul pare a fi în regulă numai că pe mine mă doare groaznic stomacul. Important este să reușesc să descopăr ce este, ca să pot să iau un tratament și să treacă”, a declarat Ilinca Vandici prin intermediul unor mesaje postate pe Instagram Stories.

17 iunie este o zi cu o semnificație deosebită pentru Ilinca Vandici, deoarece își sărbătorește ziua de naștere și împlinește frumoasa vârstă de 35 de ani. Ilinca Vandici, una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV, a făcut mărturisiri despre relația pe care o are cu soțul ei, Andrei Neacșu, dar și schimbările prin care a trecut de când a devenit mamă.

În cadrul unui interviu pentru revista Unica, Ilinca Vandici a povestit despre faptul că soțul ei, Andrei Neacșu, înțelege că ea se află mai mereu în lumina reflectoarelor, chiar dacă lui nu îi place acest lucru. „Lui nu îi place să fie în lumina reflectoarelor, însă înțelege și respectă că asta este viața și pasiunea mea și mă susține necondiționat în tot ceea ce fac”, a declarat Ilinca Vandici.

„Ba, mai mult, mă și sfătuiesc cu el ori de câte ori am nevoie de un punct de vedere sincer și obiectiv”, a adăugat Ilinca Vandici pentru revista Unica.

Ilinca Vandici a precizat că viața ei s-a schimbat foarte mult de când l-a născut pe băiețelul ei, Zian, care are trei ani. „Viața noastră s-a schimbat total de când a apărut Zian și vă invit pe YouTube să urmăriți toată transformarea în clipurile de acolo, în care am vorbit despre tot ce am simțit și trăit în acești ani.”

Foto: Instagram