Ilie Dumitrescu face primele declarații după ce fiul său a fost depistat pozitiv cu coronavirus

Ilie Dumitrescu a oferit primele declarații după ce fiul său, Toto Dumitrescu, concurent la emisiunea „Te cunosc de undeva”, a fost depistat pozitiv cu coronavirus.

„Toto se simte foarte bine, este asimptomatic. Eu nu am fost în contact cu el din ianuarie. Lotul în care și fiul meu, Toto, a fost testat pozitiv, există acolo un prezentator care a spus că și-a luat femeia și s-a testat. Trei au fost negativi și ea pozitiv”, a declarat Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Ilie Dumitrescu a mai spus și faptul că el crede că o mai mare parte din populație se va infecta cu coronavirus. „Trebuie să acceptăm că la un moment dat, 60-70 % din populație va fi infectată, ori stăm în stare de urgență vreo doi sau trei ani (…) Virusul nu se uită nici la contul din bancă, nici la statutul social”, a adăugat Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

La începutul lunii iunie, Toto Dumitrescu declara că emisiunea „Te cunosc de undeva” îl va pune față în față cu experiențe noi. „Voiam să mă pun în faţa unor situaţii dificile şi noi, iar această emisiune mă antrenează şi mă încearcă exact cum mi-am dorit. Totodată, lucrul cu vocea este ceva nou, dar atât de interesant. Mi-e cel mai teamă de registrele înalte și de transpunerea în personajele, evident, foarte diverse într- un ritm atât de alert!”, declara la vremea respectivă Toto Dumitrescu, potrivit Antena 1.

Mai multe vedete au fost depistate pozitiv cu coronavirus și se află internate la Spitalul „Matei Balș”, precum Adriana Trandafir, Andrei Ștefănescu și Marcel Pavel. Postul Antena 1 a transmis că se desfăşoară o anchetă epidemiologică şi că toţi cei care sunt posibil infectaţi sunt izolaţi, iar filmările au fost suspendate.

Alina Pușcaș a declarat în exclusivitate pentru ELLE faptul că a fost diagnosticată pozitiv cu coronavirus și că este asimptomatică, însă se află internată la Spitalul Militar Mobil. „Eu sunt în Rol 2, adică Spitalul Militar Mobil din incinta Ana Aslan. Trebuie să recunosc că sunt foarte fericită că am venit aici și nu m-am dus în altă parte, chiar dacă dragii mei colegi de la Te cunosc de undeva, o parte din ei, cei care sunt confirmați cu acest nemilos virus, sunt la Matei Balș. Eu am preferat să vin aici. (..) Sunt pozitivă cu acest nemilos COVID-19 care, se pare, a fost cu mine foarte simpatic, pentru că nu mi-a oferit nici măcar un simptom. Nu am tușit o dată, nu am avut febră, nu am avut dureri de cap, nu am avut dureri musculare. M-am simțit perfect…”

