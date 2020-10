Iggy Azalea s-a ras în cap. Cum arată cântăreața acum

La începutul verii, Iggy Azalea lua prin surprindere pe toată lumea când a anunțat că are un fiu. Acum, rapperița șochează din nou, dar de data aceasta prin look. Deși o știam cu toții având părul lung și blond, artista a urmat exemplul lui Bebe Rexha care s-a vopsit roșcat acasă. Doar că Iggy Azalea a dus lucrurile la următorul nivel și s-a ras în cap.

Iggy Azalea a arătat fanilor poze cu noul ei look pe Instagram, acolo unde a și confirmat zvonurile că ar fi avut un copil: „Am un fiu. Am așteptat momentul potrivit pentru a spune ceva, însă mi se pare că, pe măsură ce trece și mai mult timp, o să fiu și mai anxioasă cu privire la împărtășirea unei vești atât de mari cu lumea întreagă. Am dorit să îi păstrez viața cât mai privată, însă vreau să vă asigur că el nu este un secret. Îl iubesc mai mult decât pot exprima în cuvinte.”

Iggy Azalea formează un cuplu cu rapper-ul Playboi Carti, în vârstă de 23 de ani, iar fanii bănuiesc că fiul este al lui. Cei doi s-au cunoscut în 2018 când artista se afla în turneu și relația lor a început la scurt timp după aceea. După câteva luni au confirmat faptul că formează un cuplu și ulterior cei doi s-au mutat împreună, în Atlanta.

Mai mult chiar, cântăreața a postat în acea perioadă pe Instagram o imagine cu ea, purtând doar un bikini, dorind să pună capăt acelor zvonuri.

În luna iulie a anului trecut, Azalea a fost fotografiată purtând un imens inel cu diamant, iar fani au început imediat să speculeze faptul că ea și Playboi Carti s-au logodit, lucru care nu a fost nici confirmat, dar nici infirmat de câtre cei doi.

